Помпео у Пхеньяні наполягає на повній денуклеаризації КНДР

Держсекретар США Майк Помпео наполягає на необхідності повного ядерного роззброєння Північної Кореї. Повна денуклеаризація є вирішальною для майбутнього країни, сказав Помпео в суботу, 7 липня, під час візиту до Пхеньяна після переговорів північнокорейським посадовцем Кім Йон Чолом, інформує агенція Reuters.

Позиція США залишається незмінною: Північна Корея має відмовитися від ядерної програми, наголосила речниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт у Вашингтоні, інформуючи про перебіг візиту Помпео до КНДР. Держсекретар США "наполегливий" у питанні повної денуклеаризації Північної Кореї, а також у питаннях безпекових гарантій, зазначила Нойєрт. За її словами, Помпео також обговорив з північнокорейською стороною питання повернення до США останків американських військових, загиблих в період Корейської війни 1950-1953 років.

Водночас, за її словами, Вашингтон і Пхеньян створили робочі групи для вирішення "рутинних, але життєво важливих питань" включно з процесом денуклеаризації КНДР.

Нагадаємо, що 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на денуклеаризацію Північна Корея хоче гарантії безпеки від США.