 Помпео у Пхеньяні наполягає на повній денуклеаризації КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Помпео у Пхеньяні наполягає на повній денуклеаризації КНДР

Майк Помпео наполягає на повній денуклеаризації Північної Кореї. Держсекретар США нині перебуває з робочим візитом у КНДР.

Майк Помпео під час візиту до КНДР

Майк Помпео під час візиту до КНДР

Держсекретар США Майк Помпео наполягає на необхідності повного ядерного роззброєння Північної Кореї. Повна денуклеаризація є вирішальною для майбутнього країни, сказав Помпео в суботу, 7 липня, під час візиту до Пхеньяна після переговорів північнокорейським посадовцем Кім Йон Чолом, інформує агенція Reuters.

DW.COM

Північна Корея не лише не почала ядерне роззброєння, як було домовлено на зустрічі Кіма та Трампа, але нарощує інфраструктуру на своїх потужностях, повідомили дослідники інституту 38 North. (27.06.2018)

Дональд Трамп заявив, що завдяки його зустрічі з Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи. Північнокорейський лідер вважає, що денуклеаризація Корейського півострова залежатиме від припинення ворожнечі із США. (13.06.2018)

Позиція США залишається незмінною: Північна Корея має відмовитися від ядерної програми, наголосила речниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт у Вашингтоні, інформуючи про перебіг візиту Помпео до КНДР. Держсекретар США "наполегливий" у питанні повної денуклеаризації Північної Кореї, а також у питаннях безпекових гарантій, зазначила Нойєрт. За її словами, Помпео також обговорив з північнокорейською стороною питання повернення до США останків американських військових, загиблих в період Корейської війни 1950-1953 років.

Водночас, за її словами, Вашингтон і Пхеньян створили робочі групи для вирішення "рутинних, але життєво важливих питань" включно з процесом  денуклеаризації КНДР. 

Нагадаємо, що 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на денуклеаризацію Північна Корея хоче гарантії безпеки від США.

Дивитись відео 01:57
Now live
01:57 хв

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

Також за темою

Symbolbild Atombombe

Радник Трампа: На ядерне роззброєння Північної Кореї знадобиться рік 01.07.2018

У США вперше назвали строки, у які планує досягти повного ядерного роззброєння КНДР. Натомість неназвані джерела розвідки США занепокоєні тим, що Пхеньян може приховувати реальну кількість ядерних боєголовок.

Nordkorea Atomreaktor in Yongbyon Archivbild

Спостерігачі: КНДР нарощує ядерні потужності попри обіцянки Кіма 27.06.2018

Північна Корея не лише не почала ядерне роззброєння, як було домовлено на зустрічі Кіма та Трампа, але нарощує інфраструктуру на своїх потужностях, повідомили дослідники інституту 38 North.

OAS-Generalversammlung | US-Außenminister Mike Pompeo

Помпео: США готові надати КНДР гарантії безпеки при денуклеаризації 11.06.2018

У випадку повної відмови Північної Кореї від ядерно зброї Сполучені Штати готові надати їй гарантії безпеки, повідомив держсекретар США Майк Помпео.

Докладно

Ukraine Rede von Petro Poroschenko (picture-alliance/dpa/TASS/M. Lazarenko)

"Повстання" проти Порошенка у Верховній Раді

В Україні з'явилися перші ознаки політичної кризи. Причина - президент хоче будь-що мати повний контроль над ЦВК.  

Російські кораблі в Севастополі

Як норвезький ільменіт в обхід санкцій потрапив до Криму?

Дві судноплавні компанії з ФРН підозрюються в нелегальних поставках стратегічної руди з Норвегії до Криму. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  