 Помпео: Усі американські дипломати залишили Венесуелу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Помпео: Усі американські дипломати залишили Венесуелу

Американські дипломати залишили Венесуелу, повідомив глава Держдепу США Майк Помпео. Раніше венесуельська влада дала їм 72 годин, щоб виїхати з країни.

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

Усі американські дипломати у Венесуелі залишили її, повідомив у четвер, 14 березня, держсекретар США Майк Помпео. "Усі дипломати, які ще перебували у Венесуелі, поки що залишили цю країну", - написав він у Twitter.

За його словами, тепер американські дипломати продовжать свою місію з іншого місця, де вони будуть продовжувати організовувати гуманітарну допомогу Венесуелі та "підтримуватимуть демократичних гравців у боротьбі з тиранією", - зазначив Помпео, передає агенція Reuters.

Він зазначив, що США вважають законним лідером Венесуели опозиціонера Хуана Гуайдо і сподіваються повернути своїх дипломатів "у вільну і демократичну Венесуелу". Венесуельська влада раніше цього тижня заявила американським дипломатам, що перебували у країні, про необхідність залишити її протягом 72 годин.

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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія та Куба причетні до кризи в Венесуелі, бо підтримують режим Мадуро. (12.03.2019)

Парламенту Венесуели слід зібратися на позачергове засідання в понеділок і оголосити надзвичайний стан, вважає Хуан Гуайдо. Глава Венесуели Ніколас Мадуро знову звинуватив у відключенні електрики по всій країні США. (10.03.2019)

Наприкінці січня глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипвідносин із США і наказав американським дипломатам покинути країну. Це стало відповіддю на визнання Вашингтоном та низкою інших країн Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. 

Останніми місяцями Венесуела переживає політичну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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