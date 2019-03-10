Помпео: Усі американські дипломати залишили Венесуелу

Усі американські дипломати у Венесуелі залишили її, повідомив у четвер, 14 березня, держсекретар США Майк Помпео. "Усі дипломати, які ще перебували у Венесуелі, поки що залишили цю країну", - написав він у Twitter.

За його словами, тепер американські дипломати продовжать свою місію з іншого місця, де вони будуть продовжувати організовувати гуманітарну допомогу Венесуелі та "підтримуватимуть демократичних гравців у боротьбі з тиранією", - зазначив Помпео, передає агенція Reuters.

Він зазначив, що США вважають законним лідером Венесуели опозиціонера Хуана Гуайдо і сподіваються повернути своїх дипломатів "у вільну і демократичну Венесуелу". Венесуельська влада раніше цього тижня заявила американським дипломатам, що перебували у країні, про необхідність залишити її протягом 72 годин.

Наприкінці січня глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипвідносин із США і наказав американським дипломатам покинути країну. Це стало відповіддю на визнання Вашингтоном та низкою інших країн Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

Останніми місяцями Венесуела переживає політичну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.