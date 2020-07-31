Помпео: Трамп скоро вживе заходів проти китайських виробників ПЗ

Президент США Дональд Трамп збирається вжити заходів щодо китайських компаній-виробників програмного забезпечення (ПЗ), які, як вважають у США, діляться даними користувачів із китайським урядом і становлять ризик для національної безпеки США. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео.

"Президент Трамп сказав "досить", і ми збираємося вирішити це питання. (...) Він вживе заходів найближчими днями з огляду на широкий спектр загроз національній безпеці, які створює програмне забезпечення, пов'язане з Комуністичною партією Китаю", - сказав Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News, оприлюдненому в неділю, 2 серпня, цитує агенція новин Reuters.

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Нагадаємо, 31 серпня Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok у США. До цього адміністрація Трампа вже ухвалила рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Китайська влада розкритикувала це рішення США та звинуватила Вашингтон у дискримінаційних діях.

Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance. Її представники наполягають, що вона не надає даних користувачів офіційному Пекіну.

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз - і в інших частинах світу. Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Утім, за даними ЗМІ, після заяви Трампа ці переговори були призупинені.

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