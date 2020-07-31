 Помпео: Трамп скоро вживе заходів проти китайських виробників ПЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2020

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Помпео: Трамп скоро вживе заходів проти китайських виробників ПЗ

Дональд Трамп збирається вжити заходів щодо китайських компаній-виробників програмного забезпечення, які передають дані користувачів уряду Китаю, заявив держсекретар США Майк Помпео.

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп збирається вжити заходів щодо китайських компаній-виробників програмного забезпечення (ПЗ), які, як вважають у США, діляться даними користувачів із китайським урядом і становлять ризик для національної безпеки США. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео.

"Президент Трамп сказав "досить", і ми збираємося вирішити це питання. (...) Він вживе заходів найближчими днями з огляду на широкий спектр загроз національній безпеці, які створює програмне забезпечення, пов'язане з Комуністичною партією Китаю", - сказав Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News, оприлюдненому в неділю, 2 серпня, цитує агенція новин Reuters.

Читайте також: Трамп заявив про можливість заборони Вашингтоном соцмережі TikTok

Нагадаємо, 31 серпня Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok у США. До цього адміністрація Трампа вже ухвалила рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Китайська влада розкритикувала це рішення США та звинуватила Вашингтон у дискримінаційних діях.

Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance. Її представники наполягають, що вона не надає даних користувачів офіційному Пекіну.

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз - і в інших частинах світу.  Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Утім, за даними ЗМІ, після заяви Трампа ці переговори були призупинені. 

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