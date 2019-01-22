 Помпео: США та Росія не приречені на нову ″холодну війну″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

Помпео: США та Росія не приречені на нову "холодну війну"

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що США та РФ не приречені на нову "холодну війну", проте закликав Москву змінити курс щодо України.

Майк Помпео

Майк Помпео (фото з архіву)

Державний секретар США Майк Помпео, виступаючи у вівторок, 22 січня, за допомогою відозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив, що США та Росія не приречені на нову "холодну війну".

"Не йдеться про те, що ми приречені на суперництво як під час "холодної війни", - сказав Помпео. Водночас він звернув увагу на дії Росії в Україні та спроби Москви втрутитися в вибори в США та інших країнах. "Це не поведінка країни, яка хоче бути частиною міжнародної спільноти", - заявив державний секретар, цитує агентство AFP.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Давоса на Всесвітній економічний форум через конфлікт із демократами. "Шатдаун" у США триває. (10.01.2019)

У швейцарському Давосі цього тижня відбудеться щорічний Всесвітній економічний форум. На ньому буде Анґела Меркель та Петро Порошенко, але не буде Дональда Трампа та Еммануеля Макрона. (21.01.2019)

"Ми сподіваємося, що вони повернуться до правильного курсу, який поведе їх до верховенства права, порядку та свободи. Якщо вони це зроблять, я впевнений, що наші держави процвітатимуть та зростатимуть одна поруч з другою", - сказав Помпео. За його словами, США та РФ не приречені бути антагоністами.

Нагадаємо, що американська делегація через урядовий "шатдаун" не бере цього року участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Головною темою цьогорічного форуму є "Глобалізація 4.0: Формування глобальної архітектури в століття четвертої індустріальної революції". Учасники заходу обговорять виклики, які постають у цій новій фазі глобалізації.

У середу, 23 січня, в Давосі чекають на виступ канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Президент України Петро Порошенко анонсував свою поїздку в Давос 23 січня для зустрічей "з керівниками держав та великих світових компаній". Метою таких зустрічей, за словами Порошенка, є "прихід потужних інвестицій, пришвидшення темпів розвитку нашої економіки". 

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