Помпео: США та Росія не приречені на нову "холодну війну"

Державний секретар США Майк Помпео, виступаючи у вівторок, 22 січня, за допомогою відозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив, що США та Росія не приречені на нову "холодну війну".

"Не йдеться про те, що ми приречені на суперництво як під час "холодної війни", - сказав Помпео. Водночас він звернув увагу на дії Росії в Україні та спроби Москви втрутитися в вибори в США та інших країнах. "Це не поведінка країни, яка хоче бути частиною міжнародної спільноти", - заявив державний секретар, цитує агентство AFP.

"Ми сподіваємося, що вони повернуться до правильного курсу, який поведе їх до верховенства права, порядку та свободи. Якщо вони це зроблять, я впевнений, що наші держави процвітатимуть та зростатимуть одна поруч з другою", - сказав Помпео. За його словами, США та РФ не приречені бути антагоністами.

Нагадаємо, що американська делегація через урядовий "шатдаун" не бере цього року участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Головною темою цьогорічного форуму є "Глобалізація 4.0: Формування глобальної архітектури в століття четвертої індустріальної революції". Учасники заходу обговорять виклики, які постають у цій новій фазі глобалізації.

У середу, 23 січня, в Давосі чекають на виступ канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Президент України Петро Порошенко анонсував свою поїздку в Давос 23 січня для зустрічей "з керівниками держав та великих світових компаній". Метою таких зустрічей, за словами Порошенка, є "прихід потужних інвестицій, пришвидшення темпів розвитку нашої економіки".