 Помпео: США прагнуть створити глобальну антиіранську коаліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

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Новини

Помпео: США прагнуть створити глобальну антиіранську коаліцію

За словами держсекретаря США, він говоритиме в Саудівській Аравії та ОАЕ про перекриття Ірану ресурсів. Вашингтон прагне створити коаліцію проти Ірану не лише в Перській затоці, але й в Азії та Європі, запевнив Помпео.

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

На тлі загострення конфлікту між Тегераном та Вашингтоном державний секретар США Майк Помпео оголосив про намір створити глобальну коаліцію проти Ірану. Про це він заявив у неділю, 23 червня, перед відльотом до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, передає агенція AP.

"Ми будемо говорити з ними про те, як переконатися, що ми всі стратегічно єдині, і як ми можемо створити глобальну коаліцію, коаліцію не тільки з держав Перської затоки, але й в Азії та Європі, яка розуміє цей виклик та готова протистояти найбільшому у світі спонсору терору", - заявив Помпео.

За його словами, метою переговорів в Саудівській Аравії та ОАЕ має стати перекриття Ірану "ресурсів для розпалювання терору, побудови своєї системи ядерної зброї та ракетної програми". Водночас він підтвердив пропозицію президента США Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном "без передумов".

На вихідних Трамп заявив про підготовку нових санкцій проти Ірану. Також президент запевнив, що США, як і раніше, розглядають військові варіанти розв'язання протистояння з Іраном.

DW.COM

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Внаслідок ударів США по Ірану могло загинути 150 людей, повідомив президент США Дональд Трамп. За його словами, він скасував удари, оскільки це було непропорційно збиванню Іраном американського дрона. (21.06.2019)

Напруженість між США та Іраном останнім часом посилилася. 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття відбулося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент Трамп так само переконаний, що збиття мало місце в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Він вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.

Того ж дня президент Трамп повідомив, що у відповідь на збиття американського безпілотника США вже були готові обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могло загинути 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника".

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