 Помпео скасував візит до Гренландії та повернувся до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

Помпео скасував візит до Гренландії та повернувся до США

Державний секретар США Майк Помпео скасував візит до Гренландії та достроково повернувся до США.

Майк Помпео

Майк Помпео (фото з архіву)

Державний секретар США Майк Помпео у четвер, 9 травня, скасував візит до Гренландії та достроково повернувся до США зі свого європейського турне в умовах напруженої ситуації навколо ядерної угоди з Іраном.

Планувалося, що в Гренландії держсекретар мав презентувати арктичну політику адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє агентство AP. На засіданні Арктичної ради у Фінляндії раніше цього тижня цю політику піддали критиці за те, що вона не містить згадки про кліматичні зміни.

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Нагадаємо, 8 травня Помпео відвідав Лондон, а 7 травня здійснив несподіваний візит до Іраку, де зустрівся окремо з президентом та прем'єр-міністром країни. Держсекретар скасував через "нагальні питання" запланований на цей день свій візит до Берліна, вирушивши натомість на Близький Схід.

Кілька днів тому радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США відправляють на Близький Схід авіаносну групу та бомбардувальники, аби надіслати чіткий сигнал Тегерану. У Вашингтоні мотивували своє рішення інформацією про загрози для американських військових, які перебувають у регіоні.

Натомість у Тегерані назвали такий крок методами "психологічної війни" з боку США. 8 травня Іран оголосив про відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою.

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