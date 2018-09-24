Помпео розчарований планом ЄС обійти санкції США щодо Ірану

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео засудив плани Євросоюзу щодо створення механізму, аби обходити санкції США проти Ірану. Виступаючи на одному із заходів у Нью-Йорку у вівторок, 25 вересня, Помпео наголосив, що він "занепокоєний і глибоко розчарований" планами ЄС, оголошеними напередодні, інформує агенція AFP.

Як повідомлялося, 24 вересня, верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні повідомила про плани ЄС зі створення нової фінансової інституції, що працюватиме над забезпеченням фінансових операцій з Іраном. Це дозволить європейським компаніям вступати в економічні відносини з Іраном без ризику накликати на себе санкції Вашингтона. "Це один з найбільш контрпродуктивних заходів для миру в регіоні та стабільності", - заявив Помпео.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї.

Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.