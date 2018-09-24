Помпео розчарований планом ЄС обійти санкції США щодо Ірану

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео засудив плани Євросоюзу щодо створення механізму, аби обходити санкції США проти Ірану. Виступаючи на одному із заходів у Нью-Йорку у вівторок, 25 вересня, Помпео наголосив, що він "занепокоєний і глибоко розчарований" планами ЄС, оголошеними напередодні, інформує агенція AFP.
Як повідомлялося, 24 вересня, верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні повідомила про плани ЄС зі створення нової фінансової інституції, що працюватиме над забезпеченням фінансових операцій з Іраном. Це дозволить європейським компаніям вступати в економічні відносини з Іраном без ризику накликати на себе санкції Вашингтона. "Це один з найбільш контрпродуктивних заходів для миру в регіоні та стабільності", - заявив Помпео.
Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї.
Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк