 Помпео розчарований планом ЄС обійти санкції США щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Помпео розчарований планом ЄС обійти санкції США щодо Ірану

Держсекретар США Майк Помпео висловив стурбованість планом ЄС щодо механізму, який дозволить обходити санкції США проти Ірану.

Помпео засудив плани ЄС щодо створення інституції для обходу санкцій США проти Ірану

Помпео засудив плани ЄС щодо створення інституції для обходу санкцій США проти Ірану

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео засудив плани Євросоюзу щодо створення механізму, аби обходити санкції США проти Ірану. Виступаючи на одному із заходів у Нью-Йорку у вівторок, 25 вересня, Помпео наголосив, що він "занепокоєний і глибоко розчарований" планами ЄС, оголошеними напередодні, інформує агенція AFP.

DW.COM

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН, Дональд Трамп озвучив цілу низку закидів різним країнам, похваливши при цьому Північну Корею. (25.09.2018)

Завданням нової інституції буде забезпечення фінансових операцій з Іраном. На думку Могеріні, Іран виконує умови "ядерної угоди", а значить європейські компанії можуть з ним спіпрацювати. (25.09.2018)

Європейці не повинні підкорятися США, вважає міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Якщо ЄС і надалі залишатиметься занадто пасивним, Іран може повернутися до збагачення урану, застеріг він. (15.09.2018)

Як повідомлялося, 24 вересня, верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні повідомила про плани ЄС зі створення нової фінансової інституції, що працюватиме над забезпеченням фінансових операцій з Іраном. Це дозволить європейським компаніям вступати в економічні відносини з Іраном без ризику накликати на себе санкції Вашингтона. "Це один з найбільш контрпродуктивних заходів для миру в регіоні та стабільності", - заявив Помпео.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї.

Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

USA P5+1 Gespräche in New York über den Atom-Abkommen mit dem Iran | Mogherini und Zarif

ЄС хоче створити механізм, аби обійти санкції США проти Ірану 25.09.2018

Завданням нової інституції буде забезпечення фінансових операцій з Іраном. На думку Могеріні, Іран виконує умови "ядерної угоди", а значить європейські компанії можуть з ним спіпрацювати.

USA UN-Vollversammlung | Hassan Rohani

Роухані: Іран не хоче війни, санкцій і погроз 26.09.2018

Президент Ірану виступив з критикою США за недружню політику і закликав діяти у відповідності до взятих зобов'язань.

Luxemburg Präsident Emmanuel Macron

Макрон не укладатиме торговельні угоди з країнами, що не підписали Паризьку угоду 25.09.2018

Еммануель Макрон виступив перед Генасамблеєю ООН із позицій, протилежних тим, які Дональд Трамп має щодо Ірану та захисту довкілля.

Реклама

Докладно

Україна та ЄС

Як Угорщина може гальмувати євроінтеграцію України

Угорщина погрожує перешкоджати євроінтеграції України, якщо Київ вишле її консула в Береговому. Які важелі має Будапешт? 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент США Дональд Трамп

Чим спричинений тиск США на"Північний потік-2"?

Німецькі експерти вперше детально проаналізували погрозу Вашингтона запровадити санкції проти проекту "Газпрома". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  