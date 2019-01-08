 Помпео про томос і автокефалію ПЦУ: Це історичне досягнення України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Помпео про томос і автокефалію ПЦУ: Це історичне досягнення України

Оголошення про автокефалію для незалежної ПЦУ "знаменує історичне досягнення у прокладанні Україною власного шляху в майбутнє", заявив держсекретар США Майк Помпео.

Оголошення про автокефалію для незалежної ПЦУ знаменує історичне досягнення у прокладанні Україною власного шляху в майбутнє, заявив держсекретар США Майк Помпео

Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео назвав отримання автокефалії для Православної церкви України (ПЦУ) історичним досягненням. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті посольства США в Україні в четвер, 10 січня.

Оголошення про автокефалію для незалежної ПЦУ "знаменує історичне досягнення у прокладанні Україною власного шляху в майбутнє.  У цей доленосний момент Сполучені Штати підтверджують свою незмінну підтримку суверенної, незалежної України", - йдеться в повідомленні.

"Ми вітаємо слова Метрополита Епіфанія про те, що Православна церква України відкрита для всіх православних вірян, і закликаємо урядовців та церковних ієрархів обстоювати толерантність і повагу до свободи представників усіх конфесій сповідувати релігію за своїм вибором", - зазначив держсекретар США.

США зберігає свою тверду позицію на підтримку релігійної свободи включно зі свободою для релігійних громад керувати церковними справами згідно з власними переконаннями й без зовнішнього втручання, зауважив Помпео.

Як повідомлялося, 10 січня в Україну повернули зі Стамбула сувій томоса про автокефалію. Напередодні його підписали всі члени Синоду Константинопольського патріархату.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав, а 6 січня вручив предстоятелю ПЦУ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію сувій томоса про автокефалію.

Згідно з документом, кафедра ПЦУ розташовується в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України. Юрисдикція нової церкви поширюється на територію України.

ПЦУ визнає главою Вселенський патріархат та отримує всі привілеї й суверенні права автокефальної церкви. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод.

DW.COM

Підписаний членами Синоду томос повернули зі Стамбула в Україну

Після підписання усіма членами Синоду Вселенського патріархату сувій томоса повернули в Україну, повідомив президент Петро Порошенко. (10.01.2019)  

Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для ПЦУ

Члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос про автокефалію Православної церкви України, повідомив речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря. (09.01.2019)  

Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію?

Москва намагається завадити визнанню Православної церкви України іншими помісними церквами і ставить під сумнів авторитет Вселенського патріарха. Які шанси на визнання незалежної української церкви? (08.01.2019)  

Також за темою

Griechenland Patriarch Bartholomäus I.

Варфоломій закликав патріархів визнати Православну церкву України 04.01.2019

Вселенський патріарх Варфоломій у листі до православних патріархів та архієпископів закликав визнати автокефалію української церкви.

Türkei - Patriarch erkennt ukrainische Kirche an - Metropolitan Epiphanius

Томос виставлений у Соборі Святої Софії у Києві 07.01.2019

У Софійський собор у Києві доставили зі Стамбула томос про автокефалію Православної церкви України.

Türkei - Patriarch erkennt ukrainische Kirche an

Вселенський патріарх вручив томос предстоятелю Православної церкви України 06.01.2019

У Стамбулі відбулась церемонія вручення томоса про надання автокефалії Православній церкві України. 7 січня документ буде виставлений у соборі Святої Софії у Києві.

Реклама

Докладно

Cherson in der Ukraine (DW/I. Burdyga)

Чому в Чорному морі гинуть моряки

На затонулому в Чорному морі судні в січні загинули українські моряки. Правозахисники вказують на застарілий флот. 

навчання у США, студенти у США

Студенти у США можуть спричинити наступну фінансову кризу

Студенти у США ще ніколи не набирали стільки кредитів на навчання, як нині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  