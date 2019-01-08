Помпео про томос і автокефалію ПЦУ: Це історичне досягнення України

Держсекретар США Майк Помпео назвав отримання автокефалії для Православної церкви України (ПЦУ) історичним досягненням. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті посольства США в Україні в четвер, 10 січня.

Оголошення про автокефалію для незалежної ПЦУ "знаменує історичне досягнення у прокладанні Україною власного шляху в майбутнє. У цей доленосний момент Сполучені Штати підтверджують свою незмінну підтримку суверенної, незалежної України", - йдеться в повідомленні.

"Ми вітаємо слова Метрополита Епіфанія про те, що Православна церква України відкрита для всіх православних вірян, і закликаємо урядовців та церковних ієрархів обстоювати толерантність і повагу до свободи представників усіх конфесій сповідувати релігію за своїм вибором", - зазначив держсекретар США.

США зберігає свою тверду позицію на підтримку релігійної свободи включно зі свободою для релігійних громад керувати церковними справами згідно з власними переконаннями й без зовнішнього втручання, зауважив Помпео.

Як повідомлялося, 10 січня в Україну повернули зі Стамбула сувій томоса про автокефалію. Напередодні його підписали всі члени Синоду Константинопольського патріархату.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав, а 6 січня вручив предстоятелю ПЦУ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію сувій томоса про автокефалію.

Згідно з документом, кафедра ПЦУ розташовується в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України. Юрисдикція нової церкви поширюється на територію України.

ПЦУ визнає главою Вселенський патріархат та отримує всі привілеї й суверенні права автокефальної церкви. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод.