Помпео поскандалив з журналісткою через запитання про Україну

Держсекретар США Майк Помпео розлютився під час інтерв'ю на ведучу американської радіостанції National Public Radio (NPR) Мері Луїз Келлі та у спеціальній заяві, оприлюдненій на сайті Держдкпартаменту в суботу, 25 січня, звинуватив її у брехні. Інтерв'ю записували напередодні, воно спершу стосувалося Ірану, але згодом журналістка почала ставити запитання про Україну.

Зокрема, ведуча запитала, чи повинен він вибачитися перед колишньою посолкою США в Україні Марі Йованович. Також Мері Луїз Келлі назвала імена ексспівробітників Держдепу, які пішли у відставку, і публічно заявили, що Помпео мав би стати на бік американських дипломатів, які свідчили під час розслідування "українського скандалу". Натомість держсекретар апелював, що інтерв'ю мало стосуватися виключно Ірану і запитання про Україну не передбачалися.

За словами Мері Луїз Келлі, після закінчення інтерв'ю вона розмовляла з Помпео в іншій кімнаті "не під запис". Під час розмови держсекретар кричав на неї "приблизно так само довго, як тривало їхнє інтерв'ю". Крім того, він декілька разів використовував лайливі слова, повідомляє агенція новин АР.

Помпео в оприлюдненій заяві не заперечив, що кричав на Мері Луїз Келлі, та не вибачився. Натомість він звинуватив ведучу NPR у тому, що вона йому нібито двічі збрехала. Зокрема у тому, що за попередньою домовленістю запитання мали стосуватися Ірану, і в тому, що вона нібито погодилася не розповідати деталей їхньої розмови "не під запис". Він закинув ведучій порушення "основних правил журналістики". Його заява закінчується словами: "Слід зазначити, що Бангладеш - не Україна".

Як стверджує Мері Луїз Келлі, після інтерв'ю Помпео запитав у неї, чи американці цікавляться Україною та чи зможе вона знайти її на карті, на якій не позначені країни. Один з помічників Помпео приніс таку карту. "Я вказала на Україну. Він відсунув карту і сказав: "Люди про це почують", - розповіла радіоведуча.

Керівництво NPR у заяві стало на бік журналістки.

Нагадаємо, Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня. У рамках візиту він має зустрітися з Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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