 Помпео попередив Казахстан про зростання впливу Китаю та Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

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Новини

Помпео попередив Казахстан про зростання впливу Китаю та Росії

Державний секретар США Майк Помпео, перебуваючи з візитом у Казахстані, попередив про зростання впливу Китаю та Росії.

Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео в Казахстані

Державний секретар США Майк Помпео в неділю, 2 лютого, перебуваючи з візитом у Казахстані, нагадав про зростання впливу Росії та Китаю, а також закликав казахську владу приєднатися до кампанії тиску на КНР через ситуацію в Сіньцзяні.

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Зокрема, він відзначив, що російські та китайські інвестиції можуть у довгостроковій перспективі завдати шкоди суверенітету країни. "Ми цілковито підтримуємо свободу вибору Казахстану в тому, з якими країнами він хоче вступати в ділові відносини, але я певен, що партнерство з американськими компаніями забезпечить найкращий результат для будь-якої країни", - заявив Помпео.

Перед зустріччю з казахським президентом Касим-Жомартом Токаєвим держсекретар США зустрівся з родичами етнічних казахів-мусульман, що були поміщені в табори перевиховання в китайській провінції Сіньцзян або зникли там безвісти.

Помпео закликав владу Казахстану приєднатися до кампанії тиску на Китай. "США звертаються до всіх країн із закликом приєднатися та вимагати припинення цих репресій. Ми закликаємо забезпечити безпечний притулок для біженців з Китаю", - сказав він.

Нагадаємо, що в рамках свого турне в січні-лютому державний секретар США Майк Помпео вже відвідав Великобританію, Україну та Білорусь. Після візиту до Казахстану держсекретар США відвідає Узбекистан.

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