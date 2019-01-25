 Помпео переконуватиме Раду Безпеки ООН визнати Гуайдо лідером Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Помпео переконуватиме Раду Безпеки ООН визнати Гуайдо лідером Венесуели

Чи відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене кризі у Венесуелі, поки незрозуміло. Запропонованій Вашингтоном ініціативі опираються Москва та Пекін.

Держсекретар США Майк Помпео

Майк Помпео вважає, що світ має визнати Хуана Гуайдо новим лідером Венесуели

Державний секретар США Майк Помпео планує поїздку до Нью-Йорка, щоб 26 січня взяти участь у відкритому екстреному засіданні Ради Безпеки ООН (РБ ООН), присвяченому кризі у Венесуелі, йдеться у повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю, 25 січня, на сайті Держдепартаменту США.

У повідомленні зазначається, що під час засідання Помпео має намір наголосити на підтримці венесуельського народу з боку уряду США. "Держсекретар Помпео закличе членів РБ ООН та міжнародну спільноту для підтримки міжнародного миру та безпеки визнати Хуана Гуайдо в якості виконувача обов'язків президента Венесуели згідно з конституцією", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту. Також Помпео має закликати до підтримки перехідного уряду Венесуели в його намаганні відновити демократію та верховенство права в країні.

DW.COM

Латиноамериканська країна занурюється у дедалі більше кризу на тлі фактичного президентського двовладдя. В огляді DW - основні відомості про розклад сил у країні. (24.01.2019)

У Венесуелі мають якнайшвидше відбутися нові демократичні вибори президента. Якщо цього не станеться, Німеччина визнає головою держави опозиційного лідера Хуана Гуайдо, заявили в уряді ФРН. (25.01.2019)

Останні події у Венесуелі мають стати предметом обговорення на Раді Безпеки ООН, вирішили у Вашингтоні. У Росії щодо цього - протилежна думка. Тим часом Ніколас Мадуро оголосив про закриття дипустанов країни в США. (24.01.2019)

Після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, Брюссель закликав провести нові вибори у країні. США відмовились виводити з країни своїх дипломатів. (24.01.2019)

Утім, поки незрозуміло, чи відбудеться засідання, оскільки озвученій напередодні ініціативі США продовжують опиратися Росія та Китай, які мають право вето. Обидві країни заявили про підтримку чинного президента Ніколаса Мадуро, легітимність другого президентського терміну якого не визнають багато західних держав. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив 25 січня, що Москва протистоятиме зусиллям США із визнання легітимності Гуайдо на засіданні Радбезу. "Це рішення не пройде. Для нас нічого не змінюється", - сказав він, цитує агентство Reuters.

Тим часом про підтримку ініціативи США заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), який перебуває у Нью-Йорку. ФРН з 1 січня наступні два роки є непостійним членом РБ ООН. При цьому Маас не очікує конкретних результатів від засідання, однак наголосив, що проведення такого означатиме початок залучення Радбезу до розв'язання кризи у Венесуелі. Він не виключив, що особисто візьме участь у засіданні, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

25 січня в уряді ФРН заявили, що визнають президентом Венесуели Хуана Гуайдо, якщо у країні невдовзі не відбудуться вільні та чесні вибори. Перед цим до перевиборів в країні закликали також у Брюсселі.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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