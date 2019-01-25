Помпео переконуватиме Раду Безпеки ООН визнати Гуайдо лідером Венесуели

Державний секретар США Майк Помпео планує поїздку до Нью-Йорка, щоб 26 січня взяти участь у відкритому екстреному засіданні Ради Безпеки ООН (РБ ООН), присвяченому кризі у Венесуелі, йдеться у повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю, 25 січня, на сайті Держдепартаменту США.

У повідомленні зазначається, що під час засідання Помпео має намір наголосити на підтримці венесуельського народу з боку уряду США. "Держсекретар Помпео закличе членів РБ ООН та міжнародну спільноту для підтримки міжнародного миру та безпеки визнати Хуана Гуайдо в якості виконувача обов'язків президента Венесуели згідно з конституцією", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту. Також Помпео має закликати до підтримки перехідного уряду Венесуели в його намаганні відновити демократію та верховенство права в країні.

Утім, поки незрозуміло, чи відбудеться засідання, оскільки озвученій напередодні ініціативі США продовжують опиратися Росія та Китай, які мають право вето. Обидві країни заявили про підтримку чинного президента Ніколаса Мадуро, легітимність другого президентського терміну якого не визнають багато західних держав. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив 25 січня, що Москва протистоятиме зусиллям США із визнання легітимності Гуайдо на засіданні Радбезу. "Це рішення не пройде. Для нас нічого не змінюється", - сказав він, цитує агентство Reuters.

Тим часом про підтримку ініціативи США заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), який перебуває у Нью-Йорку. ФРН з 1 січня наступні два роки є непостійним членом РБ ООН. При цьому Маас не очікує конкретних результатів від засідання, однак наголосив, що проведення такого означатиме початок залучення Радбезу до розв'язання кризи у Венесуелі. Він не виключив, що особисто візьме участь у засіданні, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

25 січня в уряді ФРН заявили, що визнають президентом Венесуели Хуана Гуайдо, якщо у країні невдовзі не відбудуться вільні та чесні вибори. Перед цим до перевиборів в країні закликали також у Брюсселі.