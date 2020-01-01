 Помпео обговорив з Зеленським візит до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

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Новини

Помпео обговорив з Зеленським візит до України

Під час телефонної розмови Майк Помпео обговорив з Володимиром Зеленським перенесення його поїздки до України та ситуацію на Близькому Сході.

Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео та президент України Володимир Зеленський обговорили телефоном ситуацію на Близькому Сході і перенесення візиту держсекретаря до Києва. Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті Державного департаменту США у понеділок, 6 січня.

"Держсекретар Майк Помпео сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щодо перенесення його поїздки в Україну. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, і держсекретар високо оцінив засудження Україною нападу на посольство США в Багдаді", - йдеться в повідомленні на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

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На тлі нападів на посольство Сполучених Штатів у Багдаді державний секретар США Майк Помпео переніс заплановану поїздку до кількох країн Європи та Середньої Азії. У рамках турне Помпео мав відвідати й Київ. (01.01.2020)

Також зазначається, що Попмео підкреслив довгострокове стратегічне партнерство між США і Україною.

"Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив наше довгострокове стратегічне партнерство", - наголошується в повідомленні.

Водночас на сайті Офісу президента України інформація про розмову відсутня. Остання новина стосується зустрічі Зеленського з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.

Нагадаємо, що після публікацій фото в ЗМІ, на яких Володимир Зеленський відпочиває в Омані, в Офісі президента України пояснили, що він полетів в Оман з родиною власним коштом, але проведе в цій країні робочі зустрічі.

1 січня стало відомо, що Помпео переніс заплановану на кінець минулого тижня поїздку в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та на Кіпр на тлі нападів на посольство Сполучених Штатів у Багдаді.

А в ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Тоді Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

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