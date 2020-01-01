Помпео обговорив з Зеленським візит до України

Державний секретар США Майк Помпео та президент України Володимир Зеленський обговорили телефоном ситуацію на Близькому Сході і перенесення візиту держсекретаря до Києва. Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті Державного департаменту США у понеділок, 6 січня.

"Держсекретар Майк Помпео сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щодо перенесення його поїздки в Україну. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, і держсекретар високо оцінив засудження Україною нападу на посольство США в Багдаді", - йдеться в повідомленні на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

Також зазначається, що Попмео підкреслив довгострокове стратегічне партнерство між США і Україною.

"Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив наше довгострокове стратегічне партнерство", - наголошується в повідомленні.

Водночас на сайті Офісу президента України інформація про розмову відсутня. Остання новина стосується зустрічі Зеленського з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.

Нагадаємо, що після публікацій фото в ЗМІ, на яких Володимир Зеленський відпочиває в Омані, в Офісі президента України пояснили, що він полетів в Оман з родиною власним коштом, але проведе в цій країні робочі зустрічі.

1 січня стало відомо, що Помпео переніс заплановану на кінець минулого тижня поїздку в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та на Кіпр на тлі нападів на посольство Сполучених Штатів у Багдаді.

А в ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Тоді Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.