Помпео на зустрічі з Лавровим закликав Росію звільнити українських моряків

Вашингтон розраховує на те, що Москва зможе домовитися з новою владою в Києві, а також звільнить українських моряків, затриманих в Керченській протоці. Про це у вівторок, 14 травня, заявив держсекретар США Майк Помпео в російському Сочі після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. "Ми хочемо, щоб Росія простягнула руку новому українському уряду, аби знайти вихід із ситуації. Ми також закликаємо російський уряд відпустити на волю представників екіпажу, який був захоплений у Керченській протоці", - сказав Помпео на спільній з Лавровим прес-конференції, цитує агенція "Інтерфакс".

Держсекретар США також висловив сподівання, що російська влада припинить підтримувати главу Венесуели Ніколаса Мадуро. "Сполучені Штати та інші країни вважають, що для Мадуро настав час піти, щоб закінчилися страждання венесуельського народу. (…) Ми сподіваємося, що російська підтримка Мадуро закінчиться", - сказав він.

Однією з головних тем переговорів стала ситуація навколо Ірану. Коментуючи посилення напруженості в Перській затоці, Помпео наголосив, що США не хочуть війни з Іраном, але готові дати відповідь в разі, якщо будуть порушені американські інтереси. "Ми говорили в минулому: якщо американські інтереси будуть в небезпеці, ми, звісно відповімо належним чином", - зазначив він. Держсекретар додав, що США чинять тиск на уряд Ірану для того, щоб він перестав підтримувати "Хезболлу" та ті угруповання, які обстрілюють території Сирії, де перебувають "і росіяни, і американці".

Сергій Лавров своєю чергою зазначив, що Росія сподівається на політичне розв'язання ситуації навколо Ірану. "Коли я кажу, що ми сподіваємося на знаходження політичного вирішення ситуації навколо Ірану, ми дійсно будемо сприяти тому, щоб ситуація не звалилася до військового сценарійю, - зазначив він, додавши, що, за його відчуттям, американська сторона також налаштована на пошук політичного розв'язання.