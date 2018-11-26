 Помпео назвав передумову зустрічі Трамп-Путін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Помпео назвав передумову зустрічі Трамп-Путін

Білий дім подумає про зустріч з Путіним після повернення кораблів і моряків Україні. Позицію адміністрації Трампа озвучив держсекретар Майк Помпео на полях саміту G20.

Трамп і Путін в Буенос-Айресі

Трамп і Путін в Буенос-Айресі

Росія має повернути Україні захоплених у районі Керченської протоки моряків та кораблі. Лише коли це буде зроблено, Білий дім розгляне можливість планування зустрічі Трампа і Путіна, сказав державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю CNN на полях саміту G20 у суботу, 1 грудня.

Він також відкинув припущення, що зустріч президентів США і Росії, Дональда Трампа та Володимира Путіна, могла бути скасована через "російське" розслідування у Сполучених Штатах. Зміна планів пояснюється лише тим, що "росіяни повели себе геть усупереч міжнародному праву" щодо українських кораблів, наголосив державний секретар США

DW.COM

Лідери ФРН і РФ погодилися обговорити Керченську кризу у форматі "нормандської четвірки". Меркель закликала до свободи пересування суден в Азовському морі.

Саміт G20 почався на тлі низки конфліктів. Зокрема лідери Великої двадцятки активно обговорюють загострення конфлікту Росії з Україною. (30.11.2018)

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки. (29.11.2018)

Помпео розмовляв щодо цього з Трампом під час польоту. Президент, за його словами, вирішив, що "правильно сказати росіянам: поверніть моряків, поверніть українські кораблі, це їхнє, люди мають повернутися до своїх родин". Він додав, що Вашингтон шукає способів просувати діалог з Росією, проте останні дії Москви фактично зірвали дискусію щодо "певного прогресу" у двосторонніх відносинах.

Раніше цього ж дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у розмові з Путіним закликала Росію розблокувати українські порти в Азовському морі та звільнити ув'язнених українських моряків. Вони домовилися порушити це питання у рамках "нормандської четвірки".

Як повідомлялося, 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України разом із українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту в Україні на 30 діб запровадили воєнний стан в десяти областях.

Також за темою

USA | Donald Trump

Трамп скасував зустріч із Путіним на G20 через Керченську кризу 29.11.2018

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки.

Argentinien G20 Gipfel - Gruppenfoto

Саміт Великої двадцятки розпочався з закликів до діалогу 30.11.2018

Саміт G20 почався на тлі низки конфліктів. Зокрема лідери Великої двадцятки активно обговорюють загострення конфлікту Росії з Україною.

Erdogan bei AKP-Sitzung im türkischen Parlament

Ердоган запропонував Києву й Москві посередництво в Керченській кризі 29.11.2018

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з Путіним, Трампом і Порошенком. Очікується, що Ердоган порушить "українське питання" на саміті G20.

Реклама

Докладно

Джордж Буш-старший помер на 95-му році життя

Помер Джордж Буш-старший

Під час його президентства було покладено край "холодній війні". 

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  