Помпео назвав передумову зустрічі Трамп-Путін

Росія має повернути Україні захоплених у районі Керченської протоки моряків та кораблі. Лише коли це буде зроблено, Білий дім розгляне можливість планування зустрічі Трампа і Путіна, сказав державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю CNN на полях саміту G20 у суботу, 1 грудня.

Він також відкинув припущення, що зустріч президентів США і Росії, Дональда Трампа та Володимира Путіна, могла бути скасована через "російське" розслідування у Сполучених Штатах. Зміна планів пояснюється лише тим, що "росіяни повели себе геть усупереч міжнародному праву" щодо українських кораблів, наголосив державний секретар США

Помпео розмовляв щодо цього з Трампом під час польоту. Президент, за його словами, вирішив, що "правильно сказати росіянам: поверніть моряків, поверніть українські кораблі, це їхнє, люди мають повернутися до своїх родин". Він додав, що Вашингтон шукає способів просувати діалог з Росією, проте останні дії Москви фактично зірвали дискусію щодо "певного прогресу" у двосторонніх відносинах.

Раніше цього ж дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у розмові з Путіним закликала Росію розблокувати українські порти в Азовському морі та звільнити ув'язнених українських моряків. Вони домовилися порушити це питання у рамках "нормандської четвірки".

Як повідомлялося, 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України разом із українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту в Україні на 30 діб запровадили воєнний стан в десяти областях.