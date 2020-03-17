Помпео звинувачує Китай у дезінформації щодо коронавірусу

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Китай організував масштабну кампанію поширення дезінформації про пандемію коронавірусу. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами після відеоконференції міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) у четвер, 26 березня. "Кожна з країн, яка брала участь у цій зустрічі, була повністю свідома щодо кампанії дезінформації, до якої залучена Комуністична партія Китаю, аби спробувати відволікти увагу від того, що насправді сталося", - пояснив Помпео. За його словами, Китай поширює конспірологічні теорії про походження коронавірусу зі США. Раніше конспірологічні теорії щодо походження вірусу озвучував чільний представник МЗС КНР Чжао Ліцзян.

Помпео наполягає на терміні "уханський вірус"

Водночас країни-учасники відеоконференції так і не зробили спільної заяви за підсумками обговорення, присвяченого пандемії COVID-19 у світі. Німецький журнал Der Spiegel повідомив із посиланням на анонімне джерело в дипломатичному корпусі, що спільну заяву не вдалося ухвалити через наполягання Помпео на використання у ній терміну "уханський вірус".

У середовищі медиків такий термін вважають некоректним через стигматизацію окремого регіону, пише інформаційне агентство AFP. У китайському міністерстві закордонних справ засудили коментар Помпео, включно з використаним ним терміном "уханський вірус".

У США наполягають - Китай поширює дезінформацію щодо коронавірусу

Франція та Німеччина взагалі не згадали Китай у своїх підсумкових заявах, а Канада зазначила лише, що Китай був предметом "широкої дискусії".

Тим часом посол США у Великобританії Вуді Джонсон доєднався до критики і заявив, що Китай наразив цілий світ на загрозу тим, що свідомо приховував інформацію про спалах коронавірусу у власній країні. Тож були створені передумови поширення за межі кордонів КНР.

Суперечка про походження і назву збудника COVID-19 триває вже не перший день. Раніше президент США Дональд Трамп називав коронавірус "китайським". "Він (вірус. - Ред.) справді прийшов з Китаю, тому я думаю, що це визначення дуже точне", - пояснив Трамп.

Водночас слова американського президента стали реакцією на закиди Пекіна у американському походженні коронавірусу. Представник МЗС КНР Чжан Ліцзюнь раніше припустив, що коронавірус CОVID-19 в Ухань завезли американські військові.

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