Помпео заперечує, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану

Після погроз з боку президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по об'єктах, які є важливими для культури Ірану, держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини. Як зазначив Попмео у неділю, 5 січня, в інтерв'ю американській телекомпанії ABC, кожна мішень, по якій можуть завдати удару США, буде "законною", місія таких ударів лише одна - "захист Америки".

На уточнююче запитання, чи погроза Трампа не суперечить Женевським конвенціям, за якими цивільні об'єкти неохідно захищати, а знищення культурної спадщини визнається воєнним злочином, Помпео відповів: "Ми діятимемо в рамках системи", цитує агентство новин dpa.

Держсекретар США також відкинув сумніви в обґрунтованості та доречності завдання удару, що призвів до вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, саме в цей час. За словами Помпео, дані розвідки однозначно вказували на напад, що готувався під орудою Сулеймані та мав бути скоєний незабаром.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Помпео також зазначив, що Вашингтон вважає "дуже ймовірними" напади на військових США в Іраку та на північному сході Сирії. Однак такі дії стали б "помилкою" Тегерана, застеріг Помпео. У цьому інтерв'ю він також заперечив, що Трамп погрожував ударами по об'єктах культурної спадщини Ірану, та порадив "почитати, що він сказав".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані, якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об'єкти після вбивства іранського генерала.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала "терористичним актом". Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою" за вбивство Сулеймані.

Парламент Іраку 5 січня ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення американських військ з країни.