 Помпео запевняє, що США не прагнуть війни з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Новини

Помпео запевняє, що США не прагнуть війни з Іраном

Держсекретар США Майк Помпео, попри вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, стверджує, що Вашингтон прагне домогтися деескалації ситуації в регіоні. Дональд Трамп також виправдовує вбивство генерала.

Майк Помпео

Майк Помпео

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео запевнив глав МЗС Німеччини, та Великобританії, що США прагнуть "деескалації" на Близькому Сході, а також пояснив колегам рішення президента США Дональда Трампа ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані. Про це Помпео повідомив у п'ятницю, 3 січня, в серії дописів у соціальній мережі Twitter після телефонних розмов з Гайко Маасом (Heiko Maas) та Домініком Раабом. Також Помпео провів розмову на цю тему із членом політбюро Комуністичної партії Китаю Ян Цзечі.

 

Проведену американськими військовими операцію з убивства Касема Сулеймані Помпео назвав "актом оборони".

DW.COM

За вказівкою президента США Дональда Трампа в Багдаді ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав це порушенням суверенітету, а парламент проводить екстрене засідання. (03.01.2020)

На тлі нападів на посольство Сполучених Штатів у Багдаді державний секретар США Майк Помпео переніс заплановану поїздку до кількох країн Європи та Середньої Азії. У рамках турне Помпео мав відвідати й Київ. (01.01.2020)

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці". (03.01.2020)

Раніше цього дня в інтерв'ю американським телеканалам Помпео наголосив, що попри вбивство Касема Сулеймані Вашингтон "не хоче війни" з Тегераном. Водночас він дав зрозуміти, що Сполучені Штати "не спостерігатимуть, склавши руки, як під загрозою опиняється життя громадян США", цитує Помпео агенція новин Reuters.

Іран має поводитися як звичайна країна, а не надсилати терористів у інші країни регіону, застеріг американський посадовець. Якщо ж Іран вирішить піти на подальше загострення ситуації, адміністрація Трампа готова "відповісти належним чином", запевнив Помпео.

Очільник Держдепартаменту вважає проведену військову операцію з метою ліквідації Сулеймані "цілком легітимною" та "стратегічно правильною", цитує агенція новин dpa. Вбивство іранського генерала Помпео розцінює як "благословення для регіону", адже проведена операція американських військових "зменшила ризики" в усьому регіоні, стверджує він. Крім того, після загибелі іранського генерала регіон отримав новий шанс на життя в свободі та безпеці, додав Помпео.

Згодом убивство іранського генерала прокоментував і Дональд Трамп. У низці дописів у Twitter американський президент звинуватив загиблого Сулеймані в тому, що той упродовж тривалого часу "убив або тяжко поранив тисячі американців, та планував вбити значно більше". Крім того, Трамп вважає, що Сулеймані "ненавиділи та боялися" в самому Ірані.

Ізраїль підтримав дії США

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримав вбивство американськими військовим іранського генерала. Нетаньяху запевнив, що Ізраїль стоїть на боці США в їхній "боротьбі за мир, безпеку та самооборону".

"Як Ізраїль має право на самооборону, таке ж право мають і Сполучені Штати", - наголосив ізраїльський прем'єр, чиї слова наводить агенція новин dpa.

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня американські військові поблизу Багада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав це порушенням суверенітету. Іранське керівництво пообіцяло помститися всім причетним до вбивства генерала.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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