Помпео запевняє, що США не прагнуть війни з Іраном

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео запевнив глав МЗС Німеччини, та Великобританії, що США прагнуть "деескалації" на Близькому Сході, а також пояснив колегам рішення президента США Дональда Трампа ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані. Про це Помпео повідомив у п'ятницю, 3 січня, в серії дописів у соціальній мережі Twitter після телефонних розмов з Гайко Маасом (Heiko Maas) та Домініком Раабом. Також Помпео провів розмову на цю тему із членом політбюро Комуністичної партії Китаю Ян Цзечі.

Проведену американськими військовими операцію з убивства Касема Сулеймані Помпео назвав "актом оборони".

Раніше цього дня в інтерв'ю американським телеканалам Помпео наголосив, що попри вбивство Касема Сулеймані Вашингтон "не хоче війни" з Тегераном. Водночас він дав зрозуміти, що Сполучені Штати "не спостерігатимуть, склавши руки, як під загрозою опиняється життя громадян США", цитує Помпео агенція новин Reuters.

Іран має поводитися як звичайна країна, а не надсилати терористів у інші країни регіону, застеріг американський посадовець. Якщо ж Іран вирішить піти на подальше загострення ситуації, адміністрація Трампа готова "відповісти належним чином", запевнив Помпео.

Очільник Держдепартаменту вважає проведену військову операцію з метою ліквідації Сулеймані "цілком легітимною" та "стратегічно правильною", цитує агенція новин dpa. Вбивство іранського генерала Помпео розцінює як "благословення для регіону", адже проведена операція американських військових "зменшила ризики" в усьому регіоні, стверджує він. Крім того, після загибелі іранського генерала регіон отримав новий шанс на життя в свободі та безпеці, додав Помпео.

Згодом убивство іранського генерала прокоментував і Дональд Трамп. У низці дописів у Twitter американський президент звинуватив загиблого Сулеймані в тому, що той упродовж тривалого часу "убив або тяжко поранив тисячі американців, та планував вбити значно більше". Крім того, Трамп вважає, що Сулеймані "ненавиділи та боялися" в самому Ірані.

Ізраїль підтримав дії США

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримав вбивство американськими військовим іранського генерала. Нетаньяху запевнив, що Ізраїль стоїть на боці США в їхній "боротьбі за мир, безпеку та самооборону".

"Як Ізраїль має право на самооборону, таке ж право мають і Сполучені Штати", - наголосив ізраїльський прем'єр, чиї слова наводить агенція новин dpa.

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня американські військові поблизу Багада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав це порушенням суверенітету. Іранське керівництво пообіцяло помститися всім причетним до вбивства генерала.