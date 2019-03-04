 Помпео закидає Росії та Кубі причетність до кризи в Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Помпео закидає Росії та Кубі причетність до кризи в Венесуелі

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія та Куба причетні до кризи в Венесуелі, бо підтримують режим Мадуро.

Майк Помпео

Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео в понеділок, 22 березня, звинуватив Росію та Кубу в тому, що вони відіграли головну роль у створенні теперішньої кризи в Венесуелі, оскільки підтримували раніше й надалі надають підтримку режиму Ніколаса Мадуро. Російська державна нафтова компанія "Роснефть" всупереч санкціям США закуповує нафту у венесуельської державної компанії PDVSA, а Росія забезпечила Мадуро зброєю, заявив Помпео.

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Вашингтон запровадив санкції щодо російського банку "Еврофинанс Моснарбанк" через його співпрацю з державною нафтовою компанією Венесуели Petroleos de Venezuela S.A. (11.03.2019)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо попросив допомоги в Німеччини та Японії через відключення електрики у Венесуелі. (11.03.2019)

Він також назвав Кубу "реальною імперіалістичною державною" стосовно Венесуели, оскільки острівна держава забезпечує Мадуро та його оточенню фізичний захист, а його режиму - матеріальну та політичну підтримку. Помпео відкинув звинувачення Мадуро в причетності США до блекауту у Венесуелі.

Того ж дня стало відомо, що США відкликають решту персоналу зі свого консульства в Каракасі. "США виведуть всі кадри, що залишаються в американському консульстві в Венесуелі. Це рішення відбиває погіршення ситуації в Венесуелі, а також пов'язано з тим, що присутність дипломатичного персоналу в посольстві обмежує політику США", - йдеться в повідомленні Помпео на Twitter.

Нагадаємо, що 11 березня контрольована опозицією Національна асамблея Венесуели запровадила в країні надзвичайний стан. В указі, зокрема, міститься наказ силовим структурам захищати енергомережі і не придушуватии протести проти відключень електроенергії. Також, як зазначає агентство dpa, йдеться про те, що влада повинна забезпечити пальне для генераторів та припинити постачання нафти на Кубу.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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