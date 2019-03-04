Помпео закидає Росії та Кубі причетність до кризи в Венесуелі

Державний секретар США Майк Помпео в понеділок, 22 березня, звинуватив Росію та Кубу в тому, що вони відіграли головну роль у створенні теперішньої кризи в Венесуелі, оскільки підтримували раніше й надалі надають підтримку режиму Ніколаса Мадуро. Російська державна нафтова компанія "Роснефть" всупереч санкціям США закуповує нафту у венесуельської державної компанії PDVSA, а Росія забезпечила Мадуро зброєю, заявив Помпео.

Він також назвав Кубу "реальною імперіалістичною державною" стосовно Венесуели, оскільки острівна держава забезпечує Мадуро та його оточенню фізичний захист, а його режиму - матеріальну та політичну підтримку. Помпео відкинув звинувачення Мадуро в причетності США до блекауту у Венесуелі.

Того ж дня стало відомо, що США відкликають решту персоналу зі свого консульства в Каракасі. "США виведуть всі кадри, що залишаються в американському консульстві в Венесуелі. Це рішення відбиває погіршення ситуації в Венесуелі, а також пов'язано з тим, що присутність дипломатичного персоналу в посольстві обмежує політику США", - йдеться в повідомленні Помпео на Twitter.

Нагадаємо, що 11 березня контрольована опозицією Національна асамблея Венесуели запровадила в країні надзвичайний стан. В указі, зокрема, міститься наказ силовим структурам захищати енергомережі і не придушуватии протести проти відключень електроенергії. Також, як зазначає агентство dpa, йдеться про те, що влада повинна забезпечити пальне для генераторів та припинити постачання нафти на Кубу.