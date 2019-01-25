 Помпео в Радбезі ООН закликав інші країни стати на бік опозиції Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2019

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Новини

Помпео в Радбезі ООН закликав інші країни стати на бік опозиції Венесуели

Росія намагалася заблокувати проведення засідання Радбезу ООН щодо політичної кризи у Венесуелі, однак безуспішно. Держсекретар США закликав інші країни підтримати "сили свободи".

Засідання Ради Безпеки ООН

Засідання Ради Безпеки ООН

Під час екстреного засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), присвяченого політичній кризі у Венесуелі, у суботу, 26 січня, державний секретар США Майк Помпео закликав інші країни підтримати венесуельську опозицію. "Настав час для кожної країни обрати, на чиєму вона боці. Більше жодних зволікань, жодних ігор. Або ви разом з силами свободи, або ви в союзі з Мадуро та його хаосом", - заявив він, цитує агенція AFP. Помпео додав, що сподівається на проведення вільних та чесних виборів у Венесуелі найближчим часом.

Держсекретар США заявив також, що приводом для засідання РБ ООН є загроза міжнародній безпеці та миру через економічний колапс у Венесуелі та потік біженців з цієї країни до інших держав, який він оцінив  три мільйони людей. Помпео також відкинув вимогу президента Венесуели Ніколаса Мадуро щодо повернення з країни американських дипломатів та зазначив, що вони мають перебувати у безпеці. "Не випробовуйте Сполучені Штати в нашій рішучості захищати своїх людей", - заявив Помпео. Він також назвав уряд Мадуро "незаконною мафіозною державою", додавши, що його "соціалістичний експеримент розвалив економіку" країни.

Своєю чергою постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав дії США "безсоромними і агресивними", та звинуватив Вашингтон у підтримці державного перевороту у Венесуелі.

Перед засіданням Росія, Китай, Південна Африка та Екваторіальна Гвінея заблокували запропонований США проект заяви РБ ООН, в якому висловлювалася повна підтримка Національної асамблеї Венесуели, як єдиного в країні "демократично обраного інституту". Також Росія намагалася заблокувати проведення самого засідання, однак ця спроба не мала успіху, оскільки 9 з 15 країн-членів РБ ООН проголосували за таке засідання.

DW.COM

Опозиціонер Хуан Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели, закликав народ країни до масових протестів проти Ніколаса Мадуро. (26.01.2019)

Франція, Іспанія і ФРН висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо. (26.01.2019)

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу  висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести  

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