Помпео в Радбезі ООН закликав інші країни стати на бік опозиції Венесуели

Під час екстреного засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), присвяченого політичній кризі у Венесуелі, у суботу, 26 січня, державний секретар США Майк Помпео закликав інші країни підтримати венесуельську опозицію. "Настав час для кожної країни обрати, на чиєму вона боці. Більше жодних зволікань, жодних ігор. Або ви разом з силами свободи, або ви в союзі з Мадуро та його хаосом", - заявив він, цитує агенція AFP. Помпео додав, що сподівається на проведення вільних та чесних виборів у Венесуелі найближчим часом.

Держсекретар США заявив також, що приводом для засідання РБ ООН є загроза міжнародній безпеці та миру через економічний колапс у Венесуелі та потік біженців з цієї країни до інших держав, який він оцінив три мільйони людей. Помпео також відкинув вимогу президента Венесуели Ніколаса Мадуро щодо повернення з країни американських дипломатів та зазначив, що вони мають перебувати у безпеці. "Не випробовуйте Сполучені Штати в нашій рішучості захищати своїх людей", - заявив Помпео. Він також назвав уряд Мадуро "незаконною мафіозною державою", додавши, що його "соціалістичний експеримент розвалив економіку" країни.

Своєю чергою постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав дії США "безсоромними і агресивними", та звинуватив Вашингтон у підтримці державного перевороту у Венесуелі.

Перед засіданням Росія, Китай, Південна Африка та Екваторіальна Гвінея заблокували запропонований США проект заяви РБ ООН, в якому висловлювалася повна підтримка Національної асамблеї Венесуели, як єдиного в країні "демократично обраного інституту". Також Росія намагалася заблокувати проведення самого засідання, однак ця спроба не мала успіху, оскільки 9 з 15 країн-членів РБ ООН проголосували за таке засідання.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.