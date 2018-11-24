Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі

Відомий італійський режисер Бернардо Бертолуччі помер у понеділок, 26 листопада, від тривалої хвороби у своєму будинку у Римі, повідомляє італійське видання La Repubblica.

Бертолуччі відомий своїми фільмами "Останнє танго в Парижі", "Мрійники", "Конформіст" та "Останній імператор". Остання стрічка у 1988 році отримала премії "Оскар" у дев'яти номінаціях, серед яких і за найкращу режисуру. Крім того, режисер - лауреат премій Берлінського міжнародного кінофестивалю, BAFTA, "Золотого глобусу" і "Венеційського кінофестивалю".

Бернардо Бертолуччі народився 16 березня 1941 року у заможній сім'ї у місті Парма на півночі Італії. У 1960-х роках він був послідовником творчості французького кінорежисера "Нової хвилі" Жан-Люка Годара та італійця П'єра Паоло Пазоліні. Бертолуччі знімав фільми на соціальні та інтимні теми.