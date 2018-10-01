Помер французький шансоньє Шарль Азнавур

На 95-році життя помер відомий французький співак, композитор, письменник і актор вірменського походження Шарль Азнавур. Про смерть виконавця повідомило в понеділок, 1 жовтня, агентство новин AFP з посиланням на прес-секретарку співака.

Впродовж більш ніж 70-річної кар'єри Азнавур записав понад 1300 пісень і зіграв у близько 70 кінострічках. Загалом було продано понад 180 мільйонів платівок з його піснями, нагадує інформагенція dpa. Він співав багатьма мовами.

Азнавур народився 1924 року в Парижі в вірменській родині, котра втекла до Європи, рятуючись від переслідувань на батьківщині. Вже з 9-ти років став співати в ресторані своїх батьків. Його батько був співаком, а мати - акторкою. Дебютом Азнавура як кіноактора стала роль у кінострічці "Стріляйте в піаніста" режисера Франсуа Трюффо, що побачила світ 1960 року.

1993 року влада Вірменії призначила його "спеціальним послом для гуманітарних місій". Крім того, як зазначає агентство KNA, Азнавур, починаючи з 2009 року багато років поспіль був послом Вірменії у Швейцарії, а також представником цієї південнокавказької країни при ООН.