Помер французький кіноактор Жан-Поль Бельмондо

У Франції помер кіноактор Жан-Поль Бельмондо, якому було 88 років. Про смерть кіноактора повідомив у понеділок, 6 вересня, його адвокат Мішель Годест, передають інформагенції AFP і AP.

"Він тихо спочив", - сказав адвокат, якого цитує AFP. За словами Годеста, останнім часом Бельмондо був дуже знеможеним.

Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в Неї-сюр-Сен у родині скульптора Поля Бельмондо. Упродовж своєї акторської кар'єри він зіграв у близько 80 фільмах, а також мав близько 40 театральних ролей.

Всесвітню популярність у 26-річному віці акторові принесла головна роль у фільмі Жан-Люка Годара "На останньому подиху", що вийшла на екрани 1960 року.