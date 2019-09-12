 Помер український художник Олександр Ройтбурд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

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Новини

Помер український художник Олександр Ройтбурд

Український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер у віці 59 років.

Олександр Ройтбурд

Олександр Ройтбурд (архівне фото)

У віці 59 років помер керівник Одеського художнього музею український художник Олександр Ройтбурд. Про це в неділю, 9 серпня, повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко в соцмережі Facebook. 

 
"Важко повірити. З життя пішов геній і дивовижна людина. Він закохав у мистецтво сотні тисяч людей. Пам'ятаю, як буквально недавно ми проходили залами Його музею... А сьогодні Великого Художника більше немає з нами", - написав Ткаченко.

Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, й у 2018 році голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов підписав з ним контракт терміном на 5 років. У 2019 році Одеська обласна рада проголосувала про його звільнення з посади директора музею, але 2020 року після численних протестів поновила на посаді.

Нагадаємо, що 5 серпня у віці 80 років помер перший голова Служби безпеки України, колишній прем'єр-міністр та міністр оборони Євген Марчук.

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