 Помер український письменник Володимир Яворівський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2021

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Помер український письменник Володимир Яворівський

Український письменник та громадський діяч Володимир Яворівський помер на 79 році життя.

Володимир Яворівський

Володимир Яворівський (фото з архіву)

На 79 році життя помер український письменник, політичний і громадський діяч Володимир Яворівський. Про це в суботу, 17 квітня, повідомив письменник Василь Шкляр.

"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який у пору становлення нашої незалежності своїм словом запалював серця мільйонів", - написав Шкляр у Facebook. Йому про смерть Яворівського повідомила донька покійного Леся.

Яворівський у 1964 році закінчив Одеський державний університет імені Мечникова. Згодом працював у засобах масової інформації, у 1971 році став членом Спілки письменників України. У 2001-2011 роках Яворівський був головою Національної Спілки письменників України.

Письменник був одним з головних засновників Народного Руху України, у 1989 році очолював його Оргкомітет з проведення установчого з'їзду. У 1989-1991 роках - народний депутат СРСР від Києва, член Міжрегіональної депутатської групи Сахарова. У 1992-1999 роках Яворівський очолював Демократичну партію України, яка виступала за незалежність України від СРСР та проведення демократичних реформ. У 1996-1999 роках був головою комітету Національної премії України імені Шевченка.

Яворівський був народним депутатом України I, II, і IV-VII скликань. Був членом депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко", головою комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

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