Помер український композитор Мирослав Скорик

Видатний український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України Мирослав Скорик пішов з життя. Про це в понеділок, 1 червня, повідомив головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка, оперний співак Анатолій Солов'яненко.

"Відійшов у вічність видатний діяч мистецтв і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Цю інформацію підтвердила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська. "Маестро Скорик відійшов у кращий світ", - написала вона у Facebook.

Мирослав Скорик народився у 1938 році. Він є автором музики до опери "Мойсей", балетів "Каменярі" і "Повернення Батерфляй", низки кантат для хору та симфонічного оркестру, симфонічних творів, камерно-інструментальних і вокальних творів.

У 1960-х роках він створив ансамбль "Веселі скрипки", для якого написав кілька популярних пісень. Написав музику до понад 40 фільмів, включно з "Тіні забутих предків", "Жива вода", "Гуси-лебеді летять", "Високий перевал", мультфільмів "Грицькові книжки" і "Лис Микита", серіалів і драматичних спектаклів.

Тривалий час Мирослав Скорик викладав композицію у Львівській та в Київській консерваторіях, працював в США і Австралії, очолював кафедру історії української музики в Національній музичній академії України імені Чайковського. Був художнім керівником фестивалю "Київ Музик Фест", головою журі фестивалю "Червона Рута", співголовою Національної спілки композиторів України, художнім керівником Київської опери. У 2008 році був відзначений званням Герой України з врученням Ордена держави, у 2010 році - Орденом за заслуги I ступеня.