 Помер український композитор Мирослав Скорик | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

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Новини

Помер український композитор Мирослав Скорик

Видатний український композитор, автор музики до балету "Каменярі" та фільму "Тіні забутих предків" Мирослав Скорик помер у віці 81 року.

Композитор помер у віці 81 року

Композитор помер у віці 81 року

Видатний український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України Мирослав Скорик пішов з життя. Про це в понеділок, 1 червня, повідомив головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка, оперний співак Анатолій Солов'яненко.

"Відійшов у вічність видатний діяч мистецтв і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Цю інформацію підтвердила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська. "Маестро Скорик відійшов у кращий світ", - написала вона у Facebook.

Мирослав Скорик народився у 1938 році. Він є автором музики до опери "Мойсей", балетів "Каменярі" і "Повернення Батерфляй", низки кантат для хору та симфонічного оркестру, симфонічних творів, камерно-інструментальних і вокальних творів.

У 1960-х роках він створив ансамбль "Веселі скрипки", для якого написав кілька популярних пісень. Написав музику до понад 40 фільмів, включно з "Тіні забутих предків", "Жива вода", "Гуси-лебеді летять", "Високий перевал", мультфільмів "Грицькові книжки" і "Лис Микита", серіалів і драматичних спектаклів. 

Тривалий час Мирослав Скорик викладав композицію у Львівській та в Київській консерваторіях, працював в США і Австралії, очолював кафедру історії української музики в Національній музичній академії України імені Чайковського. Був художнім керівником фестивалю "Київ Музик Фест", головою журі фестивалю "Червона Рута", співголовою Національної спілки композиторів України, художнім керівником Київської опери. У 2008 році був відзначений званням Герой України з врученням Ордена держави, у 2010 році - Орденом за заслуги I ступеня.

  • Німецько-український мистецький місток

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Німецько-український мистецький місток

    Спільний молодіжний симфонічний оркестр - це унікальний мистецький проект, який об'єднав талановитих юних музикантів з України та Німеччини. У складі Федерального молодіжного оркестру Німеччини - 37 молодих музикантів віком від 18 до 22 років. У Молодіжному симфонічному оркестрі України грає 30 виконавців віком від 12 до 22 років, що представляють різні регіони України.

  • Диригентка Оксана Линів - ідейна натхненниця оркестру

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Ідейна натхненниця

    Ідейною натхненницею Молодіжного симфонічного оркестру України стала відома диригентка Оксана Линів (на фото в центрі). Зараз вона очолює Оперу і філармонійний оркестр австрійського міста Грац. Линів об'єднала 30 кращих молодих талантів зі сходу та заходу України."Оркестр вже поєднав різні регіони України, тепер він може стати тим, що з'єднає Україну з Європою", - коментує Линів.

  • Гастролі Німеччиною

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Гастролі Німеччиною

    Проект Бетховенського фестивалю та DW стартував спільними концертами Молодіжного симфонічного оркестру України з Федеральним молодіжним оркестром Німеччини ще в серпні 2017 року. Позаду аншлаги та овації  найбільших концертних залів Львова та Києва, а 14 та 15 вересня - концерти в Бонні та Берліні.

  • Екскурсія рідним містом Бетховена

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Екскурсія рідним містом Бетховена

    У Бонні для юних оркестрантів з України та Німеччини влаштували екскурсію рідним містом німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Для молодих українських музикантів поїздка до Німеччини - їхні перші закордонні гастролі.

  • Безцінний обмін досвідом

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Безцінний обмін досвідом

    Українські музиканти навчилися точності й зосередженості підходу до гри від німецьких колег, а німецькі виконавці відчули українську емоційність виконання. На фото: Амелі Вальнер (Amelie Wallner) та Олександра Мороз (праворуч) - скрипальки-концертмейстерки німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру.

  • Наша мова - це музика

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    "Наша мова - це музика"

    "Попри певний мовний бар'єр, ми впоралися. Адже музика - це і є наша мова", - розповідає 19-річний Тарас Гудзеляк про досвід гри в оркестрі. На фото: група флейтистів німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру - німці Антоніа Хейне (Antonia Heyne) і Марвін Мох (Marvin Moch) та українець Тарас Гудзеляк (праворуч).

  • З усіх куточків країни

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Наймолодша учасниця

    Ольга Титаренко - наймолодша українська оркестрантка. 12-річна дівчинка - родом з Макіївки. Через війну на Донбасі її родина була вимушена переїхати до Києва. "Я вперше граю в оркестрі, - каже юна скрипачка. - І це мої перші закордонні гастролі. Коли ми граємо разом, панує надзвичайна атмосфера". На фото: скрипачки Клара Шмітц (Clara Schmitz) та Ольга Титаренко (праворуч).

  • Гармонійний тандем

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Гармонійний тандем

    Між молодими оркестрантами вже зав'язалася дружба. Віолончелісти Йозеф Драгус (Josef Drăguş) та Костянтин Тромницький ( на фото праворуч) почали товаришувати ще після перших спільних репетицій в Україні. "Він талановитий музикант та класний хлопець. Я взагалі не відчуваю між нами кордонів", - розповів Костянтин.

  • Все більше хочу залишитись в Україні

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    "Дедалі більше хочу залишитись в Україні"

    19-річна фаготистка Аліна розмірковує: "Раніше я дуже хотіла переїхати закордон, але тепер дедалі більше хочу залишитись в Україні. У мене є велике бажання здобути кращий європейський досвід та використовувати його заради розвитку нашої країні", - поділилась своїми думками українка.

  • Вибухове поєднання

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Вибухове поєднання

    "Я сподіваюсь, що після проекту наші юні таланти залишаться не тільки друзями, але в майбутньому зможуть стати один одному порадниками, а, можливо, й навіть партнерами", - говорить про дружбу молодих німців та українців керівник Федеративного молодіжного оркестру Німеччини Зенке Ленц (Sönke Lentz). На фото: Уве Маттес (Uwe Mattes), Марк Браварнюк (у центрі) та Богдан Томчук (праворуч).

  • Німецько-українська програма концертів

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Німецько-українська програма концертів

    Концертна програма складається з творів німецьких та українських композиторів. Потрійний концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена та твір Франца Ксавера Моцарта "Увертюра-симфонія ре мажор" - німецька частина концерту. Україна представлена симфонічною поемою "На берегах Вісли" Бориса Лятошинського та твором композитора Богдана Сегіна "Галицька фантазія".

  • Культурна дипломатія

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Культурна дипломатія

    Директорка Бетховенського фестивалю Ніке Ваґнер (Nike Wagner), правнучка композитора Ріхарда Ваґнера та праправнучка Ференца Ліста, вражена від знайомства з молодими оркестрантами. "Ми знаємо, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, і ми хотіли б підтримати її на рівні мистецтва. Адже музика дає надію", - переконана Ваґнер.

  • Жодних кордонів

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Жодних кордонів

    "Я не відчуваю між нами жодних кордонів. І цього вічного комплексу меншовартості теж вже нема", - українська скрипачка Анастасія (у центрі) про свої враження від оркестру. Уже зараз до подальших планів ансамблю входять виступи під час днів української культури в Монако наступного року та можливе турне в Австрію, у Грац, за 2 роки. Наразі колектив перебуває у пошуку спонсорів.

    Автор: Анастасія Магазова


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