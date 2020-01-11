 Помер султан Оману Кабус бін Саїд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2020

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Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Після майже 50-річного правління помер султан Оману Кабус бін Саїд. За даними ЗМІ, його наступником став двоюрідний брат.

Кабус бін Саїд

Кабус бін Саїд (фото з архіву)

Султан Оману Кабус бін Саїд помер у п'ятницю, 10 січня, у віці 79 років. Про смерть султана державні органи та засоби масової інформації країни повідомили вранці 11 січня. За даними ЗМІ, смерть настала внаслідок онкологічного захворювання. В Омані оголосили триденну жалобу, повідомляє агентство новин dpa.

Кабус фактично одноосібно правив колишньою британською колонією майже 50 років, прийшовши до влади ще 23 липня 1970 року у віці 29 років. Тоді за допомогою військових та британських спецслужб він усунув з трону свого батька Саїда, який ізолював країну від зовнішнього світу та виступав проти модернізації. За правління Кабуса Оман завдяки надходженням від продажу нафти перетворився на сучасну та стабільну державу.

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Султанат практично оминули події "арабської весни" 2011 року. Утім, правозахисники кажуть про брак свобод у країні та арешти критиків влади. На міжнародній арені Оман намагався позиціонувати себе як посередника між Іраном та Заходом. Неофіційно Оман також підтримує контакти з Ізраїлем.

У Кабуса не було дітей, він також публічно не назвав наступника. Відповідно до конституції країни, королівська родина повинна визначитися із наступником упродовж трьох днів. В іншому разі, за повідомленнями ЗМІ, необхідно буде відкрити таємний лист від Кабуса, в якому нібито має бути названо ім'я наступника.

Тим часом телеканал Al Jazeera повідомляє, що новим правителем Оману вже названо двоюрідного брата Кабуса - Хайсама бін Таріка аль-Саїда. За даними оманських ЗМІ, він вже склав присягу.

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