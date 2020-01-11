Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Султан Оману Кабус бін Саїд помер у п'ятницю, 10 січня, у віці 79 років. Про смерть султана державні органи та засоби масової інформації країни повідомили вранці 11 січня. За даними ЗМІ, смерть настала внаслідок онкологічного захворювання. В Омані оголосили триденну жалобу, повідомляє агентство новин dpa.

Кабус фактично одноосібно правив колишньою британською колонією майже 50 років, прийшовши до влади ще 23 липня 1970 року у віці 29 років. Тоді за допомогою військових та британських спецслужб він усунув з трону свого батька Саїда, який ізолював країну від зовнішнього світу та виступав проти модернізації. За правління Кабуса Оман завдяки надходженням від продажу нафти перетворився на сучасну та стабільну державу.

Султанат практично оминули події "арабської весни" 2011 року. Утім, правозахисники кажуть про брак свобод у країні та арешти критиків влади. На міжнародній арені Оман намагався позиціонувати себе як посередника між Іраном та Заходом. Неофіційно Оман також підтримує контакти з Ізраїлем.

У Кабуса не було дітей, він також публічно не назвав наступника. Відповідно до конституції країни, королівська родина повинна визначитися із наступником упродовж трьох днів. В іншому разі, за повідомленнями ЗМІ, необхідно буде відкрити таємний лист від Кабуса, в якому нібито має бути названо ім'я наступника.

Тим часом телеканал Al Jazeera повідомляє, що новим правителем Оману вже названо двоюрідного брата Кабуса - Хайсама бін Таріка аль-Саїда. За даними оманських ЗМІ, він вже склав присягу.