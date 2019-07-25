 Помер перший демократично обраний президент Тунісу Ес-Себсі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Помер перший демократично обраний президент Тунісу Ес-Себсі

На 93-му році життя помер президент Тунісу Беджі Каїда Ес-Себсі. Він керував країною з 2014 року і був першим демократично обраним лідером Тунісу.

Беджі Каїді Ес-Себсі було 92 роки

Беджі Каїді Ес-Себсі було 92 роки

Президент Тунісу Беджі Каїда Ес-Себсі помер на 93-му році життя у військовому госпіталі, повідомили в четвер, 25 липня, в канцелярії глави Тунісу. У відомстві закликали народ країни до єдності в зв'язку зі смертю президента. У зв'язку зі смертю Ес-Себсі в країні оголосили семиденну жалобу.

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Вибори, що проходять у Тунісі, повинні завершити демократичний перехідний процес після так званої "Жасминової революції". (23.11.2014)

Виборча комісія Тунісу оголосила переможцем на виборах президента країни 88-річного Беджі Каїда Ес-Себсі. Він має багаторічний досвід роботи в уряді країни та обіймав 2011 року посаду прем'єр-міністра. (22.12.2014)

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Ес-Себсі тричі госпіталізували протягом останнього місяця через проблеми зі здоров'ям. У червні також з'являлися повідомлення про те, що президент країни помер. Однак пізніше в канцелярії глави держави цю інформацію спростували.

Ес-Себсі обіймав посаду президента Тунісу з кінця 2014 року, ставши першим лідером країни, який був обраний демократичним шляхом. Відбулося це через три роки після так званої "жасминової революції", під час якої  був скинутий режим туніського диктатора Зін аль-Абідіна Бен Алі. У грудні 2010 року Туніс став першою країною, в якій розпочався масовий народний рух, який згодом дістав назву "арабська весна".

Ес-Себсі був найстаршим обраним керівником держави в світі. Нещодавно він оголосив, що не братиме участі в президентських виборах у листопаді, оскільки країною повинна керувати більш молода людина.

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