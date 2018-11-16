Помер один із найвпливовіших членів режиму "червоних кхмерів"

Головний ідеолог "червоних кхмерів" Нуон Чеа помер у лікарні в неділю, 4 серпня, у віці 93 років. Причина смерті наразі невідома. Про це повідомив речник трибуналу над представниками "червоних кхмерів", передає агенція dpa.

Нуон Чеа був відомий як "брат номер два", був соратником диктатора та лідера "червоних кхмерів" Пол Пота, який правив у Камбоджі у 1975-1979 роках.

У 2007 році Чеа заарештували. У 2014 році його вперше засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людства. У 2018 році він отримав друге довічне ув'язнення через визнання його винним у геноциді етнічних в'єтнамців та народу тями, більшість з яких сповідує іслам.

Під час правління режиму "червоних кхмерів" у Камбоджі загинули або були вбиті сотні тисяч людей. Точна кількість усіх жертв невідома. За різними підрахунками, вона коливається від 740 тисяч до трьох мільйонів людей. У Єльському університеті говорять про 1,7 мільйона жертв, в ООН - про 2-3 мільйони, а в дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ про 3 мільйони загиблих.