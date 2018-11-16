 Помер один із найвпливовіших членів режиму ″червоних кхмерів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

Помер один із найвпливовіших членів режиму "червоних кхмерів"

У віці 93 років помер один із найвпливовіших членів режиму "червоних кхмерів", що правив у Камбоджі в 1975-1979 роках, Нуон Чеа. Його визнали винним у геноциді та злочинах проти людства.

Помер один із найвпливовіших очільників червоних кхмерів Нуон Чеа

Помер один із найвпливовіших очільників "червоних кхмерів" Нуон Чеа

Головний ідеолог "червоних кхмерів" Нуон Чеа помер у лікарні в неділю, 4 серпня, у віці 93 років. Причина смерті наразі невідома. Про це повідомив речник трибуналу над представниками "червоних кхмерів", передає агенція dpa.

DW.COM

Трибунал в Камбоджі засудив двох колишніх лідерів комуністичного режиму "Червоних кхмерів" до довічного ув'язнення за злочини проти людяності. (07.08.2014)

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Нуон Чеа був відомий як "брат номер два", був соратником диктатора та лідера "червоних кхмерів" Пол Пота, який правив у Камбоджі у 1975-1979 роках.

У 2007 році Чеа заарештували. У 2014 році його вперше засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людства. У 2018 році він отримав друге довічне ув'язнення через визнання його винним у геноциді етнічних в'єтнамців та народу тями, більшість з яких сповідує іслам.

Під час правління режиму "червоних кхмерів" у Камбоджі загинули або були вбиті сотні тисяч людей. Точна кількість усіх жертв невідома. За різними підрахунками, вона коливається від 740 тисяч до трьох мільйонів людей. У Єльському університеті говорять про 1,7 мільйона жертв, в ООН - про 2-3 мільйони, а в дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ про 3 мільйони загиблих. 

  • Пам'ятник жертвам комунізму в Празі (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Чехія

    Сім бронзових скульптур стоять на білих сходах біля підніжжя пагорба Петршин у Празі. Відкритий у 2002 році меморіал жертвам комунізму створив чеський скульптор та колишній політв'язень Олбрам Зоубек. Згідно з написом на постаменті, меморіал присвячений не лише тим, хто "був ув'язнений чи страчений, а й усі тим, чиє життя було зруйноване тоталітарним деспотизмом".

  • Колишня в'язниця штазі в Берліні - нині меморіал (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Німеччина

    Понад 11 тисяч людей побували під вартою у цій в'язниці міністерства держбезпеки НДР "штазі" у період з 1951 до 1989 року. До того на території в східноберлінському районі Гоєншенгаузен був розташований спеціальний табір окупаційної радянської влади для противників режиму. Звідси ув'язнених, зокрема, доправляли і в споруджений нацистами концтабір "Заксенгаузен". Нині в будівлі меморіал.

  • Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові (DW/V. Pryhid)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові відкрили в 1997 році. Йому передував кам'яний знак, встановлений 1992 року з ініціативи колишнього політв'язня Василя Кубіва. Символічним став вибір місця - навпроти колишньої "Тюрми на Лонцького", яку використовували польська, радянська та нацистська влада і де з 2009 року працює національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.

  • Пам'ятник руху опору в Бухаресті, Румунія (Florian Kindermann)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Румунія

    На постаменті знесеної статуї Леніна в Бухаресті з 2016 року розміщений 20-метровий пам'ятник скульптора Міхая Букулея. Скульптура, що складається з трьох крил, стоїть перед однією з найважливіших будівель часів Сталіна на площі Вільної преси. Ініціатором встановлення пам'ятника виступило об'єднання колишніх політичних ув'язнених.

  • Будинок листя в Тірані, Албанія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Албанія

    Перший меморіал з моменту падіння сталінського режиму в Тірані відкрили лише у 2017 році. В часи нацистської окупації німці використовували будівлю як в'язницю. Після того, як до влади в 1945 році прийшли комуністи, тут катували та вбивали людей. Згодом "Будинок листя", як називають цю будівлю через обвитий плющем фасад, використовувала Сігурімі - таємна поліція Албанії.

  • Музей радянської окупації в Грузії (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Грузія

    У Горі, де народився Йосип Сталін, радянського диктатора все ще вшановують в музеї його імені - через 65 років після його смерті та 27 років з моменту здобуття Грузією незалежності. Щоправда, нині вже є плани реорганізації виставки. Скоєні в часи Сталіна злочини та репресії натомість з 2006 року тематизують в Музеї радянської окупації, який є частиною Грузинського національного музею в Тбілісі.

  • Національний музей Меморіал жертв Голодомору у Києві, Україна (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Furyk)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    У багатьох містах та селах України встановлено пам'ятники жертвам Голодомору 1932/33 років. За різними оцінками, штучний голод, організований радянською владою, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Геноцидом українського народу Голодомор визнали вже 16 країн світу. На фото - меморіальний комплекс, зведений у 2008-2010 роках у Києві.

  • Пам'ятник жертвам голоду в Астані, Казахстан (Dr. Jens Schöne )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Казахстан

    Майже 1,5 мільйона осіб загинули від голоду у 1932/33 роках внаслідок примусової колективізації і в Казахстані. Загиблим присвячена скульптурна композиція в Астані, яку урочисто відкрили 31 травня 2012 року, в національний День пам'яті жертв політичних репресій.

  • Монумент Свободи у Ризі, Латвія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Латвія

    19-метровий обеліск у центрі Риги увінчаний мідною фігурою молодої дівчини з трьома позолоченими зірками, яку в народі називають Мілдою. Спорудили Монумент Свободи ще у 1935 році, тобто до радянської окупації в 1940-му. Для латишів статуя є головним символом їхнього прагнення свободи і самовизначення. Саме звідси упродовж багатьох років починалися протести і акції руху опору.

  • Улан-Батор, Монголія (Torsten Baar)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Монголія

    Розташована між Росією та Китаєм Монголія майже все XX століття потерпала від окупації та експлуатації. Найдовший період часу вона перебувала в політичній та економічній залежності від СРСР. Музей в пам'ять про жертв політичних репресій відкрився в Улан-Баторі в 1996 році, ще через рік було споруджено меморіал.

  • Мунсан, Південна Корея (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Південна Корея

    Споруджений ще на початку XX-го століття міст через річку Імджинган - єдиний зв'язок між двома частинами розколотої країни. Під час Корейської війни 1950-1953 років так званий "міст свободи" мав величезне стратегічне значення для військових. На південному боці нині можна пройти аж до перегородки. Багато відвідувачів залишають на цьому місці прапори та особисті послання.

  • Ступа, Камбоджа (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Камбоджа

    За приблизними оцінками, 2,2 мільйона камбоджійців загинули під час панування терористичного режиму "Червоних кхмерів". Це майже половина тогочасного населення країни. Після вторгнення в Камбоджу так само комуністичних військ з В'єтнаму останки загиблих були виставлені на огляд публіки, аби задокументувати скоєні "кхмерами" злочини. Однак багато масових поховань досі лишаються незнайденими.

  • Богиня демократії у Вашингтоні, Китай (Prof. Dr. Hope Harrison )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    США для жертв КНР

    Відкрита у 2007 році статуя у Вашингтоні - копія "Богині демократії", яку китайські студенти 1989 року встановили на площі Тяньаньмень в Пекіні наприкінці своїх протестів, які були жорстоко придушені комуністичним режимом. Про спорудження у столиці США пам'ятника сотням жертв подбали не лише американські політики, а й борці за свободу зі Східної Європи, зокрема Вацлав Гавел та Лех Валенса.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Тетяна Бондаренко


DW.COM

Пам'ятники жертвам комунізму в світі

Майже третина населення світу до падіння Берлінського муру жила в країнах з комуністичним режимом. Згодом у більшості з них розпочався період переосмислення комуністичного минулого та вшанування пам'яті жертв комунізму. (23.08.2018)  

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