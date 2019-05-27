 Помер один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Помер один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка

Вранці 22 липня помер колишній віцеспікер Верховної Ради та один з авторів української Конституції Віктор Мусіяка.

Віктор Мусіяка помер вранці 22 липня

Віктор Мусіяка помер вранці 22 липня

Помер один з авторів тексту Конституції України, колишній віцеспікер Верховної Ради Віктор Мусіяка. Про це у понеділок, 22 липня, повідомляється на його сторінці у Facebook. "Сьогодні о 7-й ранку від нас пішов Віктор Лаврентійович Мусіяка", - йдеться у повідомленні.

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Віктор Мусіяка народився в 1946 році. У 1994-1995 роках він обіймав посаду першого представника президента України у Верховній Раді. В 1994-1998 роках, а пізніше у 2002-2005 був народним депутатом. У 1995-1998 роках Мусіяка обіймав посаду віцеспікер Верховної Ради. У 1999 році він очолив новостворену партію "Вперед, Україно!".

На виборах 2002 року він потрапив до Верховної ради 4-го скликання за списками блоку "Наша Україна", до якого входила і очолювана ним партія. Він також працював заступником директора з наукової роботи Інституту законодавства Верховної Ради, а з 2014 року був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

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