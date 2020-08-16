Помер молодший брат президента США Роберт Трамп

Молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт помер у віці 71 року ввечері в суботу, 15 серпня. Про причину смерті на даний момент не повідомляється. За даними телеканалу CNN і видання The New York Times, Роберт Трамп кілька місяців був хворий.

"Він був мені не просто братом, він був моїм найкращим другом", - заявив глава Білого дому. "Пам'ять про нього буде вічно жити в моєму серці", - додав 74-річний американський лідер, який кількома годинами раніше відвідав свого родича в лікарні Нью-Йорка.

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Роберт Трамп, який народився в 1948 році, був одним з керівників основної компанії свого старшого брата The Trump Organization. Кількома місяцями раніше він безуспішно намагався в судовому порядку зупинити публікацію книги племінниці Мері про президента Дональда Трампа, яка називається "Занадто багато і завжди мало: як моя сім'я породила найнебезпечнішу в світі людину".