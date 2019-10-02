Помер легендарний чеський співак Карел Готт

Помер легендарний чеський естрадний співак Карел Готт. Серце музиканта перестало битися ввечері у вівторок, 1 жовтня, незадовго до півночі. Речниця співака підтвердила його смерть чеському інформагентству CTK 2 жовтня, повідомляє агенція новин dpa. Виконавець помер у віці 80 років.

У вересні 2019 року співак оприлюднив інформацію про те, що хворіє гострою формою лейкемії. Рак лімфатичної системи в нього діагнозували ще кілька років тому. Карел Готт не сходив зі сцени майже шість десятиліть. За оцінками експертів, за цей час було розпродано понад 50 мільйонів платівок з його піснями, багато з яких стали хітами.

Готт народився 14 липня 1939 року в Пльзені на заході Чехії. У Чеській Республіці співака вважали легендою. Там він 42 рази ставав лауреатом глядацької премії "Золотий соловей". З 1968 року він став відомим і на Заході, де здобув собі славу як "Сінатра Сходу".

Особливо популярним Карел Готт став у Німеччині, він виконував пісні також німецькою мовою. 1977 року вийшов німецький мультсеріал "Бджілка Майя", де Готт виконав головну мелодію. Його голос запам'ятало не одне покоління німецьких дітей, що виросли на цьому мультсеріалі.

Українські глядачам голос Карела Готта зокрема відомий за саундтреком до популярного фільму-казки "Три горішки для Попелюшки" спільного виробництва Чехословаччини та НДР.