 Помер Левко Лук′яненко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

Помер Левко Лук'яненко

Один з авторів Акта про незалежність України Левко Лук'яненко помер у Києві 7 липня після тривалої хвороби.

Левко Лук'яненко

Левко Лук'яненко

Український письменник, дисидент та колишній народний депутат України Левко Лук'яненко помер у Києві у суботу, 7 липня, після тривалої хвороби. Раніше у цей день про те, що Лук'яненко потрапив до реанімації, повідомив екс-народний депутат України Володимир Яворівський.

Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у селі Хрипівка Чернігівської області.

У січні 1961 його засудили до розстрілу "за антирадянську агітацію і пропаганду". Однак пізніше Верховний суд замінив виняткову міру покарання 15-ма роками позбавлення волі. 

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У 1976 Левко Лук'яненко вийшов на свободу і став одним із засновників "Української гельсінської групи". У наступному році він був знову заарештований і засуджений до 10 років ув'язнення і п'яти років років заслання. У 1988 був помилуваний.  

В 1992-1993 роках Лук'яненко був послом України в Канаді. У 2005 році отримав звання Героя України. У 2005-2008 роках він очолював комісію при президентові України з питань помилування, а у 2016-му став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

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