Помер космонавт Олексій Леонов

Радянський космонавт Олексій Леонов помер у Москві. Як повідомили в п'ятницю, 11 жовтня, в пресслужбі Центру підготовки космонавтів, серце відомого льотчика-космонавта перестало битися напередодні. Він помер на 86-му році життя.

"Олексій Архипович помер 10 жовтня, прощання з ним відбудеться у вівторок о 11:00 на Меморіальному цвинтарі в Митищах", - повідомили в ЦПК інформагенції "Інтерфакс".

Олексій Леонов - легендарний льотчик-космонавт. Він був одинадцятим радянським космонавтом. У березні 1965 року Леонов став першою в світі людиною, що вийшла у відкритий космос.

У липні 1975 року Леонов брав участь в першому в історії спільному космічному польоті радянського корабля "Союз-19" і американського Apollo. У рамках тодішньої місії відбулося стикування кораблів і перехід космонавтів і астронавтів на сусідні кораблі.

З 1970 по 1991 рік він був заступником керівника Центру підготовки космонавтів, нагадує агенція "РИА Новости". Впродовж останніх років життя Леонов тяжко хворів.

Нагадаємо, 31 січня 2018 року помер перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.