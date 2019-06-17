 Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Новини

Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак

Експрезидент Єгипту Хосні Мубарак помер у віці 91 року. Він очолював країну майже 30 років, але 2011-го був змушений піти у відставку внаслідок масових протестів.

Помер колишній президент Єгипту 91-річний Хосні Мубарак

Помер колишній президент Єгипту 91-річний Хосні Мубарак

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер у лікарні Каїра у віці 91 року. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомило державне телебачення Єгипту. Згідно з повідомленням, у нього були проблеми зі здоров'ям, смерть настала після операції. Інших деталей єгипетське телебачення не оприлюднило.

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Колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака, режим якого єгиптяни повалили понад рік тому, засуджено до довічного ув’язнення. Відповідний вирок каїрський суд оголосив у суботу, 2 червня. (02.06.2012)

Хосні Мубарак, виправданий у справі про загибель демонстрантів у 2011 році, вийшов на волю. (24.03.2017)

Рішення Вищого апеляційного суду ставить крапку в судовому процесі, що тривав кілька років. (02.03.2017)

Колишнього єгипетського диктатора Хосні Мубарака звільнили з-під варти, замінивши утримання за ґратами домашнім арештом. Його звільнення у Єгипті сприйняли дуже неоднозначно. (23.08.2013)

Хосні Мубарак був президентом Єгипту з 14 жовтня 1981-го до 11 лютого 2011 року. Він боровся з проявами ісламського фундаменталізму в країні, виступав за мир з Ізраїлем і пережив декілька замахів на своє життя, повідомляє агенція новин АР. Його помірний курс і спроби посередництва у конфлікті на Близькому Сході перетворили Єгипет на надійного союзника США та країн Європи, зазначає агентство dpa. Однак з огляду на це країни Заходу часто закривали очі на порушення прав людини, маніпуляції під час виборів та інші недемократичні практики у країні під час правління Мубарака, говориться в повідомленні. Політик подав відставку під час масових протестів, які стали частиною "Арабської весни". Свою владу він передав військовим із Вищої ради збройних сил.

У 2012 році Мубарака засудили до довічного ув'язнення за причетність до загибелі 239 демонстрантів в січні 2011 року, але 2015 року було розпочато перегляд справи. Під час процесів він перебував під охороною у військовому госпіталі в передмісті Каїра через незадовільний стан здоров'я.

2 березня 2015 року суд виправдав Мубарака у справі про загибель демонстрантів. Утім, той залишився ув'язненим, відбуваючи покарання в одній з корупційних справ. У березні 2017 року після шести років ув'язнення Хосні Мубарак вийшов на волю.

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