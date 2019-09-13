 Помер колишній президент Франції Жак Ширак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

Помер колишній президент Франції Жак Ширак

Колишній президент Франції Жак Ширак помер у віці 86 роців в оточенні своєї родини.

Колишній президент Франції Жак Ширак

Колишній президент Франції Жак Ширак

Колишній президент Франції Ширак помер вранці у четвер, 26 вересня, повідомив його зять Фредерик Салат-Бару. "Президент Жак Ширак мирно помер сьогодні вранці в колі своєї родини", - сказав він, передає агенція AFP. Жаку Шираку було 86 років.

 

Жак Ширак двічі обирався президентом Франції та обіймав цю посаду з 1995 по 2007 рік. До цього політик обіймав посади міністра сільського господарства та прем'єр-міністра країни. Також з 1977 по 1995 рік був мером Парижа.

У 2011 році його засудили до двох років умовно за посадові зловживання, скоєні політиком на посаді мера Парижа. Ширак став першим главою держави в історії Франції, який мав відповідати перед судом.

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Візит Жака Ширака до Китаю

Французький Президент Жак Ширак поїхав з діловою поїздкою в Китай. Чотириденний візит спрямований поглибити економічні зв’язки Франції з Китайською народною республікою. (25.10.2006)  

Процес проти Ширака завершився. Який вирок чекає на екс-президента?

Судовий процес проти колишнього французького президента, 78-річного Жака Ширака, завершився. Оголошення вироку заплановане на 15 грудня. (23.09.2011)  

Французького екс-президента засудили за корупцію

Колишнього президента Франції Жака Ширака засудили до двох років умовно. Французький суд визнав його винним у розкраданні бюджетних коштів і перевищенні службових повноважень. (15.12.2011)  

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