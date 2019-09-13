Помер колишній президент Франції Жак Ширак

Колишній президент Франції Ширак помер вранці у четвер, 26 вересня, повідомив його зять Фредерик Салат-Бару. "Президент Жак Ширак мирно помер сьогодні вранці в колі своєї родини", - сказав він, передає агенція AFP. Жаку Шираку було 86 років.

Жак Ширак двічі обирався президентом Франції та обіймав цю посаду з 1995 по 2007 рік. До цього політик обіймав посади міністра сільського господарства та прем'єр-міністра країни. Також з 1977 по 1995 рік був мером Парижа.

У 2011 році його засудили до двох років умовно за посадові зловживання, скоєні політиком на посаді мера Парижа. Ширак став першим главою держави в історії Франції, який мав відповідати перед судом.