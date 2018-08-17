 Помер колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Помер колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан

У віці 80 років помер екс-генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан.

Кофі Аннан помер у віці 80 років

Кофі Аннан помер у віці 80 років

У суботу, 18 серпня, помер колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Кофі Аннан. Про це повідомила його родина та Фонд Кофі Аннана. 

"З величезною скорботою родина Аннан та Фонд Кофі Аннана оголошують, що Кофі Аннан, колишній генеральний секретар ООН та лауреат Нобелівської премії миру, мирно помер у суботу 18 серпня після короткої хвороби", йдеться у повідомленні. 

Кофі Аннан помер у віці 80 років. Останні дні він провів зі своєю дружиною та дітьми.

Кофі Аннан народився в 1938 році в Гані. Працював в ООН з 1961 року. З 1 січня 1997 року він обійняв посаду генерального секретаря ООН, на якій працював до 31 грудня 2006 року. У 2001 році він разом з ООН отримав Нобелівську премію миру "за зміцнення миру в усьому світі". У 2012 році він був спеціальним посланником ООН у Сирії для мирного врегулювання конфлікту.

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