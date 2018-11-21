 Помер керівник військової розвідки Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Помер керівник військової розвідки Росії

Глава ГУ Генштабу Збройних сил Росії Ігор Коробов помер на 63-році життя після важкої і тривалої хвороби. Він очолював спецслужбу з 2016 року.

Штаб-квартира ГУ Генштабу ЗС Росії в Москві

Штаб-квартира ГУ Генштабу ЗС Росії в Москві

Начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (колишнього Головного розвідувального управління, ГРУ), генерал-полковник Ігор Коробов помер у віці 62 років після важкої і тривалої хвороби. Про це в середу, 21 листопада, повідомило міноборони Росії.

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Десятки співробітників російської військової розвідки виявились розкритими за останні місяці. Останнім став другий підозрюваний в отруєнні Скрипалів. Почасти це результат змін у поведінці країн Заходу. (09.10.2018)

Ігор Коробов народився 3 серпня 1956 року в Вязьмі Смоленської області. Він почав службу в збройних силах в 1973 році, а в військову розвідку прийшов в 1985 році. Коробов був призначений керівником ГУ Генштабу Збройних сил РФ в січні 2016 року. Він змінив на цій посаді Ігоря Сергуня після його смерті.

У 2018 році відомство виявилося замішаним в резонансному скандалі, пов'язаному з отруєнням в Лондоні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Британська влада звинуватила в цьому громадян РФ із закордонними паспортами на імена Руслана Боширова і Олександра Петрова. Пізніше автори спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider повідомили, що справжні імена росіян - Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. За даними журналістів, обидва є співробітниками російської спецслужби.

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