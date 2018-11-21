Помер керівник військової розвідки Росії

Начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (колишнього Головного розвідувального управління, ГРУ), генерал-полковник Ігор Коробов помер у віці 62 років після важкої і тривалої хвороби. Про це в середу, 21 листопада, повідомило міноборони Росії.

Ігор Коробов народився 3 серпня 1956 року в Вязьмі Смоленської області. Він почав службу в збройних силах в 1973 році, а в військову розвідку прийшов в 1985 році. Коробов був призначений керівником ГУ Генштабу Збройних сил РФ в січні 2016 року. Він змінив на цій посаді Ігоря Сергуня після його смерті.

У 2018 році відомство виявилося замішаним в резонансному скандалі, пов'язаному з отруєнням в Лондоні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Британська влада звинуватила в цьому громадян РФ із закордонними паспортами на імена Руслана Боширова і Олександра Петрова. Пізніше автори спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider повідомили, що справжні імена росіян - Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. За даними журналістів, обидва є співробітниками російської спецслужби.