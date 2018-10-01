 Помер естрадний артист та актор Роман Карцев | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Помер естрадний артист та актор Роман Карцев

У віці 79 років помер народжений в Одесі естрадний артист та актор Роман Карцев.

Symbolbild Kerze Flamme (Colourbox)

Естрадний артист та актор Роман Карцев помер у вівторок, 2 жовтня, у віці 79 років. Про це повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на письменника-сатирика Михайла Жванецького. Про причину смерті, а також дату та місце похорону поки не відомо.

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Роман Карцев народився в Одесі в 1939 році. Почав естрадну кар'єру на початку 1960-х у театрі Аркадія Райкіна. З 1987 року працював у Московському театрі мініатюр під керівництвом Михайла Жванецького, чиї твори складали основу його репертуару. Кілька десятиліть виступав у дуеті з Віктором Ільченком.

Артист також знімався в кіно, зокрема, в таких стрічках, як "Собаче серце" та "Небеса обітовані".

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