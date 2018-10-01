Помер естрадний артист та актор Роман Карцев

Естрадний артист та актор Роман Карцев помер у вівторок, 2 жовтня, у віці 79 років. Про це повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на письменника-сатирика Михайла Жванецького. Про причину смерті, а також дату та місце похорону поки не відомо.

Роман Карцев народився в Одесі в 1939 році. Почав естрадну кар'єру на початку 1960-х у театрі Аркадія Райкіна. З 1987 року працював у Московському театрі мініатюр під керівництвом Михайла Жванецького, чиї твори складали основу його репертуару. Кілька десятиліть виступав у дуеті з Віктором Ільченком.

Артист також знімався в кіно, зокрема, в таких стрічках, як "Собаче серце" та "Небеса обітовані".