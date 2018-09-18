 Помер екс-прем′єр України Масол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Помер екс-прем'єр України Масол

Екс-прем'єр України, колишній голова Ради міністрів УРСР Віталій Масол помер на 90-му році життя.

Жалоба, смерть

У 89 років помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Про це повідомив у п'ятницю, 21 вересня, заступник голови Чернігівської обласної ради Арсен Дідур.

"Почесного громадянина Чернігівської області, політика, котрий очолював уряд двох країн - УРСР і України, багато експертів і нині вважають найпрофесійнішим управлінцем нашої держави", - зазначив він у Facebook.

Масол народився 14 листопада 1928 року на Чернігівщині. Був обраний народним депутатом України I-II скликань Верховної Ради. 16 червня 1994 був затверджений парламентом України на посаді прем'єр-міністра та змінив на посаді Юхима Звягільського. Подав у відставку в березні 1995-го вже за президента Леоніда Кучми, його наступником став Євген Марчук.

Масол також був головою Ради міністрів Української РСР у 1987-1990 роках. Проти уряду Масола та його прихильних до СРСР поглядів активно виступало проукраїнське студентство, організувавши відому Революцію на граніті у жовтні 1990 року.

Посилання в інтернеті

Революція на граніті - Вікіпедія

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