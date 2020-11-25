 Помер експрезидент Франції Валері Жискар д′Естен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

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Помер експрезидент Франції Валері Жискар д'Естен

Колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен помер у віці 94 років. За даними фонду його імені, причиною смерті політика стали ускладнення, пов'язані з COVID-19.

Колишній глава Франції Валері Жискар д'Естен

Колишній глава Франції Валері Жискар д'Естен

Колишній глава Франції Валері Жискар д'Естен помер в середу, 2 грудня, в своєму маєтку в департаменті Луар і Шер. Про це повідомляє його офіс, а також пресслужба президента Франції.

Д'Естену було 94 роки. 17 листопада його госпіталізували в місті Тур через проблеми з серцем, він був у лікарні п'ять днів. Раніше, у вересні, він звертався до лікарів в Парижі через запалення легенів. Як повідомив Фонд імені Валері Жискара д'Естена, причиною смерті експрезидента Франції стали "ускладнення, пов'язані з COVID-19".

"Відповідно до його побажань, поховання відбудеться в тісному родинному колі", - написали представники фонду в соцмережі Twitter.

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Діяльність д'Естена на посаді президента Франції

Д'Естен був президентом Франції з 1974 по 1981 рік. За цей час він провів низку соціальних реформ, в тому числі реформу щодо лібералізації права на укладення шлюбу і права на аборт.

Д'Естен підтримував тісні стосунки з Гельмутом Шмідтом (Helmut Schmidt), який був канцлером ФРН з 1974 по 1982 рік. Французький політик називав відносини між Німеччиною і Францією в 1970-і роки "золотим століттям".

У 2001 році Жискар д'Естен очолив європейський Конвент, створений для розробки проєкту Конституції Європейського Союзу. Цей документ не був прийнятий, причому серед країн, що відкинули його на національних референдумах в 2005 році, була і Франція. Замість нього в ЄС схвалили його "полегшений варіант" - Лісабонський договір.

Д'Естен був фахівцем у сфері економіки і написав декілька книг у цій галузі. До того, як стати президентом Франції, він кілька років працював на посаді міністра економіки і фінансів. З 2003 року колишній глава країни був членом Французької академії (Académie française).

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