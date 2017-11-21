Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, йому було 95 років. Він був при владі в країні протягом кількох десятиліть.
Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у 95-річному віці, повідомив нинішній глава держави Еммерсон Мнангагва у Twitter у п'ятницю вранці, 6 вересня.
"Із величезним сумом я повідомляю про смерть батька-засновника Зімбабве та колишнього президента, товариша Роберта Мугабе", - написав нинішній глава Зімбабве.
Еммерсон Мнангагва назвав Мугабе "іконою визволення, пан-африканістом, який присвятив своє життя емансипації та розширенню прав свого народу".
За даними джерел агенції Reuters, Мугабе помер у Сінгапурі.
Роберт Мугабе був прем'єрміністром Зімбабве з 1980 по 1987 роки, а з 1987 по 2017 роки президентом країни. На чолі Зімбабве Мугабе нерідко характеризувався як диктатор та піддавався критиці через порушення прав людини, корупцію, расизм та провальну економічну політику.
Військові змістили Мугабе у листопаді 2017 року і помістили під домашній арешт. Путч стався після того, як Мнангагва, який довгі роки був віцепрезидентом країни і соратником Мугабе, раптово був відсторонений ним від посади, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс.
Протягом тижня Мугабе відмовлявся йти у відставку і зробив це лише, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, персональна охорона, пенсія та медичні послуги.
Якщо Роберт Мугабе до понеділка не погодиться залишити президентську посаду, почнеться процедура імпічменту. Президент Зімбабве звернувся до народу, але попри очікування про відставку не оголосив. (19.11.2017)