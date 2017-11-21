 Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, йому було 95 років. Він був при владі в країні протягом кількох десятиліть.

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, йому було 95 років

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, йому було 95 років

Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у 95-річному віці, повідомив нинішній глава держави Еммерсон Мнангагва у Twitter у п'ятницю вранці, 6 вересня.

"Із величезним сумом я повідомляю про смерть батька-засновника Зімбабве та колишнього президента, товариша Роберта Мугабе", - написав нинішній глава Зімбабве.

Еммерсон Мнангагва назвав Мугабе "іконою визволення, пан-африканістом, який присвятив своє життя емансипації та розширенню прав свого народу".

За даними джерел агенції Reuters, Мугабе помер у Сінгапурі.

Роберт Мугабе був прем'єрміністром Зімбабве з 1980 по 1987 роки, а з 1987 по 2017 роки президентом країни. На чолі Зімбабве Мугабе нерідко характеризувався як диктатор та піддавався критиці через порушення прав людини, корупцію, расизм та провальну економічну політику.

Військові змістили Мугабе у листопаді 2017 року і помістили під домашній арешт. Путч стався після того, як Мнангагва, який довгі роки був віцепрезидентом країни і соратником Мугабе, раптово був відсторонений ним від посади, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс.

Протягом тижня Мугабе відмовлявся йти у відставку і зробив це лише, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, персональна охорона, пенсія та медичні послуги.

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