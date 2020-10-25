Помер глава концерну Samsung Лі Гон Хі

Глава концерну Samsung Лі Гон Хі помер у неділю, 25 жовтня, у лікарні в Сеулі, повідомила пресслужба концерну. Причину смерті 78-річного бізнесмена у компанії не вказали. За даними місцевих ЗМІ, після перенесеного у 2014 році серцевого нападу Лі Гон Хі тяжко хворів. Його син Лі Чже Йон, який формально обіймає посаду віцепрезидента корпорації, де-факто був її керівником через стан здоров'я батька.

Лі Гон Хі отримав бізнес-імперю у спадок від батька, який заснував Samsung. Він очолив концерн у 1987 році й перетворив його на провідного виробника смартфонів у світі та найбільший конгломерат у Південній Кореї. За даними журналу Forbes, він був найбагатшою людиною Південної Кореї. Станом на жовтень 2020 року Forbes оцінював його статки в 20,9 мільярда доларів США.

З 1990-х років Лі Гон Хі неодноразово поставав перед судом за обвинуваченнями у корупції, однак відбувався штрафами та умовними термінами, зазначає інформагентство dpa.

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