 Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано

Про смерть 72-річного генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Юкії Амано повідомили в самій організації. Останнім часом Амано нарікав на проблеми зі здоров'ям.

Гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано

Юкія Амано пішов з життя в віці 72 років

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 72-річний Юкія Амано помер. Про це в понеділок, 22 липня, повідомила пресслужба організації. У заяві зазначається, що через цю втрату на будівлях штаб-квартири МАГАТЕ в Відні приспущено прапор Організації Об'єднаних Націй (ООН), передає агенція новин dpa.

У повідомленні також зазначається, що останнім часом Амано мав серйозні проблеми зі здоров'ям, унаслідок чого планував достроково залишити свою посаду.

Амано обійняв посаду гендиректора МАГАТЕ з кінця грудня 2009 року, замінивши Мухаммеда ель-Барадея. Саме під час роботи Амано на посту керівника МАГАТЕ було укладено угоду щодо ядерної програми Ірану, котра дозволяє цій країні користуватися мирною ядерної енергетикою, але покликана запобігти створенню Іраном ядерної зброї.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив 2018 року про вихід США з цієї угоди та відновлення односторонніх санкцій США проти Ірану. Попри це спостерігачі МАГАТЕ й досівідвідують ядерні об'єкти Ірану.

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