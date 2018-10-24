Помер відомий російський актор Микола Караченцов

Відомий радянський і російський актор Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, повідомила російська інформагенція ТАСС з посиланням на його сина Андрія Караченцова. "Так, ми підтверджуємо. Це сталося в реанімації 62-ї лікарні в Москві, о за десять дев'ятій ранку", - сказав він агентству.

У Миколи Караченцова відмовили нирки, повідомила його дружина Людмила Поргіна радіостанції "Говорить Москва". У актора знайшли злоякісну пухлину в легені, розповідала Поргіна в листопаді минулого року. Тоді він почав лікування.

Караченцову було 73 роки. Він помер напередодні свого дня народження. Прощання з Миколою Караченцовим пройде в театрі "Ленком" 29 жовтня, повідомив директор театру Марк Варшавер.

Микола Караченцов - актор театру і кіно, народний артист РРФСР. До 2005 року він працював в театрі "Ленком", де зіграв в таких спектаклях, як "Юнона і Авось", "Тіль", "Блазень Балакірєв" та інших. Він також знявся в понад ста фільмах, серед яких "Людина з бульвару Капуцинів" та "Пригоди Електроніка".