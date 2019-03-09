Помер відомий радянський актор Володимир Етуш

Відомий радянський і російський актор Володимир Етуш пішов з життя у Москві у суботу, 9 березня, у віці 96 років. Про це повідомив директор московського театру Вахтангова Кирило Крок, пише інформагенція "Інтерфакс".

Актор Володимир Етуш народився 6 травня 1922 року в Москві. У часи Другої світової війни, у 1941 році, Етуш записався добровольцем на фронт, воював у званні старшого лейтенанта, був тяжко поранений. У 1945 році він закінчив Щукінське театральне училище у Москві і розпочав роботу у театрі імені Євгена Вахтангова.

Етуш зіграв понад 30 ролей у театрі і більше 40 ролей в кіно. Найбільше він відомий глядачам за ролями в радянських кінокомедіях режисера Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" (1966), "Дванадцять стільців" (1971) та "Іван Васильович змінює професію" (1973).