Помер відомий радянський актор Володимир Етуш

У Москві на 97 році життя помер знаний актор Володимир Етуш. Артист був відомий ролями у комедійних стрічках "Кавказька полонянка", "12 стільців" та "Іван Васильович змінює професію".
Відомий радянський і російський актор Володимир Етуш пішов з життя у Москві у суботу, 9 березня, у віці 96 років. Про це повідомив директор московського театру Вахтангова Кирило Крок, пише інформагенція "Інтерфакс".
Актор Володимир Етуш народився 6 травня 1922 року в Москві. У часи Другої світової війни, у 1941 році, Етуш записався добровольцем на фронт, воював у званні старшого лейтенанта, був тяжко поранений. У 1945 році він закінчив Щукінське театральне училище у Москві і розпочав роботу у театрі імені Євгена Вахтангова.
Етуш зіграв понад 30 ролей у театрі і більше 40 ролей в кіно. Найбільше він відомий глядачам за ролями в радянських кінокомедіях режисера Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" (1966), "Дванадцять стільців" (1971) та "Іван Васильович змінює професію" (1973).
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