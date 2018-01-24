 Помер відомий актор Рутгер Гауер - зірка фільму ″Той, хто біжить по лезу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

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Новини

Помер відомий актор Рутгер Гауер - зірка фільму "Той, хто біжить по лезу"

У Нідерландах попрощалися з актором Рутгером Гауером, світову популярність якому принесла роль у фільмі "Той, хто біжить по лезу". 75-річний актор помер після хвороби.

Рутгер Гауер

Рутгер Гауер

У Нідерландах у середу, 24 липня, відбулися похорони відомого актора, продюсера, сценариста та режисера Рутгера Гауера. Як повідомляє видання Variety з посиланням на агента актора Стіва Кеніса, Гауер помер у своєму будинку 19 липня на 76-му році життя після нетривалої хвороби.

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Світову популярність Гауер здобув завдяки ролям у двох картинах - командира бойового загону біоінженерних істот, відомих як "репліканти", Роя Беті у фільмі "Той, хто біжить по лезу" Рідлі Скотта (1983 року), а також попутника в однойменному фільмі жахів Робетра Гармона (1986 року).

Також актор зіграв у фільмах "Солдати королеви" та "Плоть і кров" нідерландського режисера Пола Верховена, знімався в Голлівуді в стрічках "Сліпа лють", "Вихідні Остермана", "Місто гріхів", а також знявся у фільмах Люка Бессона "Валеріан та місто тисячі планет" і "Достукатись до небес" Томаса Яна.

У 1988 році Гауер отримав "Золотий глобус" як найкращий актор другого плану за роль радянського офіцера Олександра Печерського у фільмі "Втеча з Собібора".

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