Помер вокаліст групи Prodigy Кіт Флінт

Лідер британської електро-панк-групи The Prodigy Кіт Флінт наклав на себе руки, повідомили у понеділок, 4 березня, члени гурту. "Це правда. Я не можу повірити, що кажу це, але наш брат Кіт покінчив життя самогубством у ці вихідні", - повідомив у Instagram групи її засновник Ліам Хоулетт. Флінту було 49 років.

Вранці 4 березня Флінта було знайдено мертвим у його будинку в графстві Ессекс на схід від Лондона, передає агенція dpa. В поліції Ессекса зазначили, що ознак насильницької смерті музиканта виявлено не було. Його смерть не розглядають, як підозрілу.

Кіт Флінт народився в 1969 році. Він входив до складу The Prodigy з моменту заснування групи в 1990 році. Флінт починав виступати з групою як танцюрист, але згодом став вокалістом. Він відомий виконанням таких хітів, як "Firestarter", "Breathe" і "Smack My Bitch Up".