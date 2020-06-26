 Помер Армен Джигарханян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Новини

Помер Армен Джигарханян

Відомий актор і режисер Армен Джигарханян помер на 86-му році життя.

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

Відомий російський актор і режисер Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. "На жаль, Армен Борисович помер. Серце зупинилося о шостій ранку", - повідомив офіційний представник артиста Артур Согомонян у суботу, 14 листопада. За його словами, причиною смерті стали вік і хвороби артиста.

"Сьогодні вночі прийшла сумна новина. Помер Армен Борисович Джигарханян, видатний артист і лідер, керівник театру, який носить його ім'я", - повідомив також представник театру Джигарханяна у Москві.

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Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року. З 1996 року був президентом і художнім керівником Московського драматичного театру. Джигарханян відомий ролями у таких стрічках, як "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця". Армен Джигарханян - лауреат численних премій і нагород.

У квітні 2018 року Армен Джигарханян був госпіталізований в одну з московських клінік з інфарктом, перебував у комі. Після одужання він повернувся до репетицій в театрі, але після того неодноразово був госпіталізований.

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