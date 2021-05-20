Померлих через COVID значно більше, ніж за офіційними даними - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що під час пандемії коронавірусу померли вдвічі чи тричі більше людей, ніж показує статистика під час підрахунку смертей внаслідок COVID-19.
"Загальна кількість летальних випадків щонайменше вдвічі-тричі вища, ніж офіційно повідомлялося", - заявила в п'ятницю, 21 травня, на телеканалі Channel News Asia помічниця генерального директора ВООЗ із питань даних та аналітики Саміра Асма.
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Згідно з офіційними даними, з початку пандемії COVID-19 від наслідків зараження коронавірусом померли понад 3,4 мільйона осіб. Однак у доповіді ВООЗ зі світової статистики у сфері охорони здоров'я зазначається, що надлишкова смертність від пандемії у світі виявилася ще вищою: частина смертей припала на людей, які на тлі пандемії не отримали необхідного лікування проти інших захворювань.
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Також частина померлих не проходила тестування на наявність COVID-19, хоча була заражена, а в інших випадках країни не повідомляли точної статистики. За словами Асми, ВООЗ продовжує співпрацювати з різними країнами, "щоб з'ясувати точну кількість людей, що стали жертвами пандемії, і щоб краще підготуватися до наступної надзвичайної ситуації".
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.
Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль