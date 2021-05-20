Померлих через COVID значно більше, ніж за офіційними даними - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що під час пандемії коронавірусу померли вдвічі чи тричі більше людей, ніж показує статистика під час підрахунку смертей внаслідок COVID-19.

"Загальна кількість летальних випадків щонайменше вдвічі-тричі вища, ніж офіційно повідомлялося", - заявила в п'ятницю, 21 травня, на телеканалі Channel News Asia помічниця генерального директора ВООЗ із питань даних та аналітики Саміра Асма.

Читайте також: Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів на COVID-19

Згідно з офіційними даними, з початку пандемії COVID-19 від наслідків зараження коронавірусом померли понад 3,4 мільйона осіб. Однак у доповіді ВООЗ зі світової статистики у сфері охорони здоров'я зазначається, що надлишкова смертність від пандемії у світі виявилася ще вищою: частина смертей припала на людей, які на тлі пандемії не отримали необхідного лікування проти інших захворювань.

Читайте також: Німеччина передасть біднішим країнам ще 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Також частина померлих не проходила тестування на наявність COVID-19, хоча була заражена, а в інших випадках країни не повідомляли точної статистики. За словами Асми, ВООЗ продовжує співпрацювати з різними країнами, "щоб з'ясувати точну кількість людей, що стали жертвами пандемії, і щоб краще підготуватися до наступної надзвичайної ситуації".

Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)