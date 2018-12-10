 Померла українська соціологиня Ірина Бекешкіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Померла українська соціологиня Ірина Бекешкіна

Померла директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна. Їй було 68 років.

Соціологиня Ірина Бекешкіна (архівне фото)

Соціологиня Ірина Бекешкіна померла, їй було 68 років (архівне фото)

Померла директорка фонду "Демократичні ініціативи", відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна. Про це повідомили у фонді "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у суботу, 21 березня.

"Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна -  відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну", - йдеться у повідомленні. Причина смерті не вказується. Ірині Бекешкіній було 68 років.

Офіс президента України Володимира Зеленського (ОП) вже висловив співчуття у зв'язку зі смертю видатної української соціологині. "Це велика втрата не тільки для української соціології, а й для всієї країни. Адже своїм професіоналізмом, розумом і об'єктивністю Ірина допомагала владі почути голос народу, його надії та прагнення. Її внесок у розвиток демократії та громадянського суспільства неоціненний", - йдеться в повідомленні на сторінці ОП у Facebook у суботу, 21 березня. 

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