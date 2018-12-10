Померла українська соціологиня Ірина Бекешкіна

Померла директорка фонду "Демократичні ініціативи", відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна. Про це повідомили у фонді "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у суботу, 21 березня.

"Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна - відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну", - йдеться у повідомленні. Причина смерті не вказується. Ірині Бекешкіній було 68 років.

Офіс президента України Володимира Зеленського (ОП) вже висловив співчуття у зв'язку зі смертю видатної української соціологині. "Це велика втрата не тільки для української соціології, а й для всієї країни. Адже своїм професіоналізмом, розумом і об'єктивністю Ірина допомагала владі почути голос народу, його надії та прагнення. Її внесок у розвиток демократії та громадянського суспільства неоціненний", - йдеться в повідомленні на сторінці ОП у Facebook у суботу, 21 березня.